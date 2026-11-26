Javier Milei viajará a Asunción para reunirse por primera vez con Pedro Alliana, tras la destitución de Santiago Peña. El encuentro buscará sostener la relación bilateral en medio de la crisis paraguaya y antes de una agenda presidencial que tendrá escalas en Corrientes y Montevideo.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay para reunirse el jueves con Pedro Alliana, quien quedó al frente del Gobierno tras la destitución de Santiago Peña. Será el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios y se producirá en medio de la crisis política e institucional que atraviesa el país vecino por el caso Ueno Bank.

La visita había comenzado a gestarse el 13 de noviembre, cuando Milei mantuvo una conversación telefónica con Alliana. En ese contacto, el mandatario argentino le expresó su respaldo y ambos acordaron profundizar la agenda bilateral, con énfasis en la cooperación política, económica y comercial.

“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, publicó Milei tras el diálogo.

El cambio de gobierno en Paraguay modificó el escenario regional para la Casa Rosada. Santiago Peña era uno de los aliados políticos de Milei en la región y su salida obliga a la Argentina a recomponer el vínculo con una administración que asumió en medio de una crisis institucional.

El proceso que derivó en la destitución de Peña se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank, una entidad con millones de clientes y vínculos empresariales que quedaron bajo investigación. La crisis también provocó renuncias y desplazamientos de funcionarios y abrió una etapa de incertidumbre en el sistema financiero paraguayo.

Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y tendrá una agenda breve en Asunción. Según las previsiones difundidas, también estará presente el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen. El encuentro buscará ratificar la continuidad de la relación bilateral tras el recambio de autoridades.

La agenda presidencial continuará el jueves 26 de noviembre en Corrientes, donde Milei participará del cierre del 13° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Su exposición está prevista para las 19, en el Espacio Andes, en una jornada que reunirá a más de 30 disertantes y contará también con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, el 4 de diciembre el Presidente tiene previsto asistir a la 69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará en Montevideo. Allí se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque de Uruguay a la Argentina, en un contexto marcado por las diferencias de Milei sobre el funcionamiento del organismo y las tensiones con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.