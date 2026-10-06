Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre

Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y convocó a elecciones generales en España para el 29 de noviembre. La decisión llegó después del rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda. El presidente defendió su gestión y pidió ampliar el respaldo ciudadano para continuar con su programa.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de las elecciones al domingo 29 de noviembre de 2026. La decisión fue comunicada desde el Palacio de La Moncloa, después del revés parlamentario sufrido por el Ejecutivo con sus decretos sobre vivienda.

Sánchez informó que, tras comunicar la decisión al jefe del Estado, convocó un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución del Parlamento y poner en marcha el proceso electoral. La convocatoria deberá quedar oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Durante su discurso, el presidente defendió la gestión de su Gobierno y repasó las dificultades atravesadas durante la legislatura. Mencionó las crisis internacionales, la guerra en Ucrania y Medio Oriente y la falta de una mayoría parlamentaria estable.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles”, afirmó Sánchez, quien reconoció también que su Ejecutivo cometió errores y que no pudo cumplir todos los objetivos que se había planteado.

El mandatario sostuvo que el adelanto electoral busca obtener un mayor respaldo parlamentario para continuar con su programa de Gobierno. “Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, señaló.

La convocatoria se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara dos decretos vinculados con la vivienda, una derrota parlamentaria que aceleró las discusiones dentro del Ejecutivo sobre la continuidad de la legislatura. El rechazo contó con los votos del Partido Popular, Vox y Junts.

En el tramo político de su discurso, Sánchez pidió a los españoles que decidan entre diferentes modelos de país. El presidente cuestionó lo que definió como una “ola ultraderechista” y planteó que España debe optar entre ese rumbo o continuar como, según sus palabras, “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

También reivindicó las políticas desarrolladas durante su gestión y mencionó el respaldo a Ucrania, la Unión Europea y Naciones Unidas, además de sus críticas a las élites económicas y a los llamados “tecnoligarcas”.

“Los españoles y las españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar” en una época marcada por cambios tecnológicos, tensión internacional y emergencia climática, sostuvo el presidente en el cierre de su mensaje.

Con la convocatoria, España se encamina a una nueva elección general el 29 de noviembre, mientras el Gobierno continuará funcionando durante el período electoral con las limitaciones correspondientes a un Ejecutivo en funciones una vez formalizada la disolución de las Cortes.