San Luis financiará materiales y mano de obra para 80 casas

El programa Tenemos Futuro sumó 80 nuevas adjudicaciones en 29 localidades de San Luis. La Provincia aportará los materiales y financiará la mano de obra, mientras que las familias deberán contar con un terreno y devolver el costo de los insumos en 300 cuotas.

El Gobierno de San Luis adjudicó 80 viviendas del programa Tenemos Futuro a familias de 29 localidades de la provincia. La entrega de los decretos se realizó este sábado en la Excolonia Hogar, durante un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi. Las casas se construirán mediante la modalidad de Autoconstrucción Asistida y, según las estimaciones oficiales, estarán terminadas durante 2027.

Aunque el sistema lleva ese nombre, las familias no deberán levantar sus viviendas por cuenta propia. Cada adjudicatario aportará el terreno, mientras que la Provincia entregará todos los materiales y financiará la mano de obra, que será contratada a través de los municipios con trabajadores de cada localidad.

Durante el encuentro, los beneficiarios recibieron los decretos de homologación, los contratos, el manual de construcción y la documentación necesaria para iniciar las obras. Para acceder a esta modalidad debían contar con un lote apto y cumplir las condiciones establecidas por la Ley de Vivienda: acreditar al menos diez años de residencia en San Luis y no tener otra propiedad.

“Hoy comenzamos a concretar el sueño de la casa propia para 80 nuevas familias de la provincia de San Luis”, expresó Poggi. El Gobernador destacó que la selección se realizó mediante un proceso de inscripción, sorteo y posterior validación de los requisitos.

Cómo se construirán las viviendas y cuánto deberán pagar

Las unidades tendrán una superficie de 32 metros cuadrados y se ejecutarán en cuatro etapas. Los materiales se entregarán progresivamente, de acuerdo con el avance de los trabajos: una vez terminada una fase, se habilitarán los insumos necesarios para continuar con la siguiente.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, explicó que cada obra tendrá seguimiento técnico para garantizar que se respete el proyecto original. Los municipios, por su parte, deberán contratar a los albañiles, organizar la logística, resguardar los materiales y gestionar las conexiones de los servicios básicos en los terrenos que cuenten con las condiciones necesarias.

La mano de obra será subsidiada por el Gobierno provincial. En cambio, los materiales se otorgarán como un crédito que las familias deberán devolver una vez finalizada la vivienda.

El esquema establece 300 cuotas mensuales de $60.000 a valores actuales, con actualizaciones en junio y diciembre según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Poggi señaló que ya hay más de 200 viviendas de esta modalidad en construcción en distintos puntos de la provincia. También estimó que las 80 adjudicadas este sábado estarán listas durante el próximo año.

Qué ocurrirá con los inscriptos que todavía no tienen terreno

El Gobernador aclaró que las personas anotadas en Tenemos Futuro que aún no cuentan con un lote no perderán su lugar en el programa. En esta etapa se avanzó con quienes ya disponen de un terreno cuya ubicación y disponibilidad de servicios pudieron ser verificadas.

Para el resto de los inscriptos, la Provincia trabajará junto con los municipios en la búsqueda y gestión de nuevos lotes. “No significa que dejen de estar inscriptos, no significa que están dados de baja”, remarcó Poggi.

La distribución de las 80 viviendas

Villa Mercedes y San Luis capital recibirán 12 viviendas cada una. La Punta tendrá seis; Villa de la Quebrada, cinco; y Candelaria, Cortaderas, El Volcán y Nogolí contarán con cuatro unidades por localidad.

Juana Koslay recibirá tres viviendas. En tanto, Balde, Fraga, La Carolina, Potrero de los Funes, Santa Rosa del Conlara y Villa Larca tendrán dos cada una.

Las restantes se distribuirán entre Beazley, Carpintería, Concarán, Talita, Fortuna, La Vertiente, Las Chacras, Los Molles, Luján, Naschel, San Francisco del Monte de Oro, San Gerónimo, Villa de Merlo y Zanjitas, con una vivienda por localidad.

Poggi vinculó la continuidad del plan con la Ley de Emergencia Habitacional, que establece que el 50% de los recursos anuales destinados a obra pública deben orientarse a políticas de vivienda. En ese marco, aseguró que el objetivo es avanzar progresivamente con las familias inscriptas que cumplan las condiciones legales para acceder a una solución habitacional.