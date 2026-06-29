San Luis superó las 10.000 bicicletas entregadas del Plan TuBi

San Luis superó las 10.000 bicicletas entregadas en el Plan TuBi y alcanzó más de 2.400 beneficiarios del boleto educativo interurbano. El programa fue destacado por su impacto educativo, económico y ambiental.

La Provincia de San Luis superó las 10.000 bicicletas entregadas en el marco del Plan TuBi y alcanzó además más de 2.400 beneficiarios del Boleto Educativo Interurbano (BEI), en una nueva jornada realizada este jueves en el Centro de Convenciones de La Punta.

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, quien participó de la entrega de bicicletas a estudiantes de cinco establecimientos educativos. Con esta actividad, el programa alcanzó un total de 10.270 unidades distribuidas desde su relanzamiento.

Durante su discurso, Poggi destacó que el Plan TuBi no se limita a la entrega de bicicletas, sino que forma parte de una política pública orientada a promover hábitos saludables, la actividad física y el cuidado del ambiente. También remarcó su impacto económico al tratarse de un medio de transporte sin costos de combustible.

El mandatario subrayó además que las bicicletas son ensambladas y acondicionadas por más de 30 bicicleteros de la provincia, lo que genera un circuito de trabajo local vinculado al programa.

En esta edición, se entregaron 283 bicicletas destinadas a estudiantes de quinto año, quienes podrán utilizarlas durante su trayectoria escolar y conservarlas una vez finalizado el secundario.

El secretario de Transporte, Víctor Cianchino, detalló que los rodados fueron diseñados en conjunto con proveedores locales e incorporan componentes como cuadro de acero reforzado, frenos a disco y sistema de cambios de 21 velocidades.

También se sumaron accesorios como parrilla portaobjetos, suspensión con bloqueo, botella reutilizable, kit de seguridad con luces, timbre, espejos y casco homologado. A esto se agrega una aplicación con tutoriales y capacitaciones sobre uso seguro de la bicicleta.

En el mismo acto se realizó la entrega de nuevos beneficios del Boleto Educativo Interurbano, que actualmente alcanza a 2.410 personas, entre estudiantes, docentes y personal no docente.

De ese total, 1.566 son estudiantes y 844 corresponden a trabajadores de la educación. En La Punta, el beneficio fue otorgado a 360 personas, según datos oficiales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa cubre el 100% del costo del transporte interurbano y representa un ahorro significativo para las familias, que en algunos casos destinan más de $138.000 mensuales en traslados.

Las autoridades señalaron además que este año se amplió el alcance del beneficio para incluir a docentes y personal no docente, en el marco del denominado “Año de la Educación”.