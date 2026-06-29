San Luis: incautan droga valuada en más de $14 millones

Un operativo antidrogas en el barrio Félix Bogado, en San Luis, terminó con un detenido y el secuestro de estupefacientes valuados en más de $14 millones, además de armas, municiones y una camioneta.

Un allanamiento realizado en el barrio Félix Bogado, en la ciudad de San Luis, permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y culminó con la detención de un hombre de 56 años, que quedó a disposición de la Justicia Federal.

El operativo fue llevado adelante por la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico (DG-8) en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, bajo órdenes de la Unidad Fiscal Federal de San Luis, a cargo de la fiscal Mónica Spagnuolo.

Según informaron fuentes del caso, durante el procedimiento los efectivos secuestraron una importante cantidad de droga, principalmente flores de cannabis sativa, con capacidad para unas 2.670 dosis, valuadas en aproximadamente $13,29 millones en el mercado ilegal.

Además, se incautó cocaína en estado sólido y pulverulento, equivalente a unas 192 dosis, con un valor estimado cercano a $1,15 millones. En conjunto, el total de la droga secuestrada supera los $14,4 millones.

En el lugar también se hallaron y secuestraron cuatro teléfonos celulares, más de $108.000 en efectivo, dos balanzas de precisión y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Entre el armamento incautado se registró una pistola FM Hi-Power Detective calibre 9 milímetros, junto con municiones 9 mm, .22, .32 y .38, además de una camioneta Chevrolet S10 que también quedó bajo investigación.

Tras el operativo, el juez interviniente ordenó la detención e incomunicación del sospechoso, quien fue imputado por presunta participación en actividades vinculadas al narcotráfico.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que el procedimiento se enmarca en la denominada “Misión Sarmiento”, una serie de acciones coordinadas entre fuerzas de seguridad y la Justicia Federal orientadas a combatir el narcomenudeo en San Luis.