Nuevo aporte millonario para gestión de residuos en San Luis

El ministro Federico Trombotto administrará más de $813 millones destinados al Ente de Residuos de San Luis, en el marco de la reorganización del área ambiental impulsada por el Gobierno provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, dispondrá de un aporte no reintegrable superior a los $813 millones destinado al Ente Administrador de Plantas de Reciclado y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en el marco de una reorganización del área de Medio Ambiente en la provincia de San Luis.

Según lo establecido en el Boletín Oficial, los fondos —que ascienden a $813.149.081— estarán destinados a cubrir gastos corrientes y operativos del organismo, que pasó a quedar bajo la órbita funcional del ministerio tras la reestructuración dispuesta por el gobernador Claudio Poggi.

La decisión se da luego de que parte de la Secretaría de Medio Ambiente fuera redistribuida entre distintas áreas del Ejecutivo, en una reorganización administrativa que derivó en la absorción de varios organismos por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El Ente de Residuos es una de las dependencias incluidas en este esquema y tiene a su cargo la administración de plantas de reciclado y tratamiento de residuos sólidos urbanos en la provincia.

En el marco de esta reestructuración, el Gobierno provincial concentró varias áreas en distintas carteras, mientras que otras fueron redistribuidas entre ministerios, como parte del rediseño de la estructura ambiental.

El organismo había sido objeto de cuestionamientos en gestiones anteriores por el manejo de fondos y su funcionamiento administrativo, según antecedentes mencionados en el ámbito político provincial.

Con este nuevo aporte, el Ministerio de Desarrollo Productivo refuerza su control sobre una parte clave de la política de residuos, en un esquema que reconfigura la gestión ambiental dentro del Gobierno provincial.