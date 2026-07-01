San Luis sufrió una caída del 4,7% en la coparticipación de junio

San Luis recibió $145.615 millones en transferencias automáticas durante junio, aunque en términos reales implicó una caída del 4,7% interanual. Según el IARAF, en el primer semestre de 2026 la provincia acumula una baja del 3,2% en los recursos nacionales, en un contexto donde la recaudación de los principales impuestos coparticipables continúa en retroceso real.

San Luis recibió $145.615 millones en transferencias automáticas de origen nacional durante junio, lo que representó una caída real interanual del 4,7%, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Pese a que los envíos mostraron incrementos nominales, el estudio advierte que los recursos no lograron compensar el impacto de la inflación, por lo que el resultado final fue negativo en términos reales.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, la provincia percibió $820.942 millones, lo que implica un incremento nominal del 28,8%, pero una caída real del 3,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

A nivel nacional, las transferencias automáticas a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $6,95 billones en junio, con una baja real del 4,1% interanual. En el acumulado semestral, totalizaron $39 billones, lo que significó una caída real del 2,8% respecto de 2025.

El informe del IARAF atribuye el retroceso principalmente a la menor recaudación de los impuestos que integran la masa coparticipable. En junio, el Impuesto a las Ganancias registró una baja real del 14,2%, mientras que el IVA cayó un 4,1%, lo que derivó en una contracción conjunta del 8% en los dos principales tributos que financian la coparticipación.

En ese contexto, San Luis se ubicó levemente por encima del promedio nacional en la caída real de las transferencias, que fue del 4,1% en junio.