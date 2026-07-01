San Luis despide a Cabezón, el perro símbolo de manifestaciones y barrios

Murió “Cabezón”, el perro que durante casi 20 años fue parte del paisaje urbano de San Luis. Tenía unos 22 años y era ampliamente reconocido por vecinos, con presencia habitual en espacios públicos y manifestaciones. Su cuidadora confirmó el fallecimiento y lo despidió en redes sociales.

Murió este miércoles en la ciudad de San Luis el perro conocido como “Cabezón”, un ovejero alemán que durante casi dos décadas se convirtió en un emblema urbano, presente en manifestaciones, espacios públicos y actividades comunitarias. Tenía alrededor de 22 años y su fallecimiento fue confirmado por su cuidadora, Gabriela Pedernera.

El animal, también llamado “Osito” o “Canabis”, era ampliamente reconocido por vecinos de la capital puntana por su presencia constante en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona de la ex Terminal de Ómnibus, hoy Centro de Atención al Vecino Domeniconi.

Su cuidadora informó el deceso a través de redes sociales, donde relató que el perro atravesaba complicaciones de salud propias de su edad avanzada y que había estado bajo tratamiento por problemas renales en los últimos meses.

“Cabezón decidió partir. Fueron meses complicados, pero la peleó hasta que su cuerpo no tenía más fuerzas”, escribió Pedernera, quien lo acompañó durante los últimos años de su vida.

En el mismo mensaje, destacó que el animal “se fue acompañado, atendido y calentito”, y remarcó el vínculo construido durante más de una década de convivencia. También agradeció el apoyo de vecinos, veterinarios y personas que colaboraron durante su tratamiento.

“No cambiaría un día de nuestra vida juntos. Gracias a todos por ser parte, por acompañarlo y quererlo tanto”, expresó.

Según se informó, la Municipalidad de San Luis autorizó la sepultura de sus restos en el predio de la ex Terminal de Ómnibus, lugar donde el perro solía permanecer y que se convirtió en uno de sus espacios más característicos dentro de la ciudad.

El entierro fue programado para este miércoles por la mañana, con la posibilidad de que vecinos se acerquen a despedirlo.

A lo largo de los años, Cabezón trascendió su condición de perro callejero y se transformó en una figura reconocida por distintas generaciones de sanluiseños, vinculado a la vida barrial, eventos públicos y hasta manifestaciones ciudadanas, donde su presencia era habitual.

Su historia incluso fue homenajeada en el ámbito cultural local, con una canción dedicada a su figura, lo que reforzó su lugar como parte del imaginario urbano de la capital provincial.