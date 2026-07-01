Poggi impulsa ley de matemáticas tras mejoras en educación provincial

El gobernador Claudio Poggi presentó avances del Plan de Alfabetización “Queremos Aprender” y aseguró que la comprensión lectora en el primer ciclo de primaria llegó al 85%. Además, promulgó la ley que crea el programa de fortalecimiento de habilidades matemáticas en San Luis.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este martes una reunión con docentes y directivos en la que presentó los resultados del Plan Provincial de Alfabetización “Queremos Aprender” y promulgó la ley que institucionaliza el Programa de Fortalecimiento del Proceso de Aprendizaje de Habilidades Matemáticas.

El encuentro se realizó con la participación de representantes de unas 40 escuelas y funcionarios del área educativa, entre ellos el ministro de Educación Guillermo Araujo y la directora de Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo provincial, la proporción de estudiantes del primer ciclo de primaria que alcanzan niveles esperados de comprensión lectora pasó del 35% al 85%, en base a evaluaciones oficiales realizadas durante la gestión.

En la jornada también se reconoció a 20 escuelas por los resultados obtenidos en alfabetización y a otras 20 instituciones que completaron la capacitación del programa “Queremos Resolver”, orientado al fortalecimiento de habilidades matemáticas, además de la entrega de kits de materiales didácticos.

Al presentar los resultados, Poggi destacó el rol del trabajo docente y aseguró que las mejoras observadas se reflejan en evaluaciones provinciales y en las pruebas nacionales Aprender. “Hace dos años, dos de cada tres chicos no comprendían lo que leían. Hoy prácticamente el 85% comprende lo que lee”, sostuvo.

El mandatario remarcó además la decisión de transformar estas políticas en leyes provinciales, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo. En ese sentido, afirmó que la institucionalización de los programas busca consolidarlos como políticas de Estado más allá de las gestiones.

“La educación es la salida. Un pueblo educado progresa y un pueblo no educado no progresa”, expresó Poggi durante su exposición ante los docentes.

Por su parte, el ministro Guillermo Araujo señaló que el avance en comprensión lectora implica que alrededor de 13.000 estudiantes habrían salido de la denominada “zona crítica” de aprendizaje.

Araujo explicó además que el nuevo programa de fortalecimiento en matemáticas se implementará a través de cuatro ejes: capacitación docente, entrega de materiales didácticos, acompañamiento pedagógico y diagnósticos periódicos para el seguimiento de los aprendizajes.

La directora Virginia Petrino sostuvo que la ley permitirá consolidar los avances y garantizar continuidad en las políticas educativas, al tiempo que valoró el compromiso de docentes y equipos directivos.

Durante el encuentro, directivos escolares también compartieron experiencias de implementación de los programas, destacando mejoras en la lectura y el acompañamiento del Ministerio de Educación en las instituciones.