San Luis renovará un CAPS y construirá otro en la zona sur

El Gobierno de San Luis anunció la ampliación y refuncionalización del CAPS del barrio Pucará y proyecta construir una nueva sede para el centro de salud Estrella del Sur en 2027. Ambos establecimientos registran miles de consultas y presentan problemas edilicios que dificultan la atención.

El Gobierno de San Luis anunció obras en dos centros de atención primaria de la zona sur de la capital provincial: ampliará y refuncionalizará el CAPS N.º 12 “Dr. Julio Bona”, del barrio Pucará, y proyecta construir un edificio nuevo para el CAPS Estrella del Sur a partir de 2027. Las iniciativas buscan responder a la demanda de pacientes y resolver problemas de infraestructura.

Los anuncios fueron realizados el lunes 26 de octubre por el gobernador Claudio Poggi, durante una recorrida por ambos establecimientos junto a la ministra de Salud, Teresa Nigra, y autoridades sanitarias.

Renovación integral en el CAPS del barrio Pucará

El CAPS N.º 12 “Dr. Julio Bona” atiende a una población estimada de 7.800 personas. Durante 2025 superó las 13.000 consultas y, en lo que va de 2026, registró 10.889 atenciones.

El edificio recibió su última renovación integral en 2013 y, desde entonces, no tuvo nuevas remodelaciones de esa magnitud. Según explicó Poggi, la obra incluirá una puesta en valor, una reorganización de los espacios y una ampliación para mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la atención de los pacientes.

El establecimiento ofrece servicios de odontología, obstetricia, medicina general y de adultos, enfermería, psicología, pediatría y fonoaudiología.

“Requiere una puesta en valor, refuncionalizarlo y ampliarlo”, señaló el gobernador durante la visita.

Un edificio nuevo para Estrella del Sur

El segundo proyecto contempla reemplazar la actual sede del CAPS Estrella del Sur, que funciona en una vivienda adaptada hace aproximadamente 25 a 30 años. El inmueble presenta limitaciones de espacio, problemas en la instalación eléctrica y dificultades para ampliar las prestaciones.

El centro superó las 11.000 consultas durante 2025 y atendió cerca de 8.500 en lo que va de 2026. Actualmente dispone de consultorios pequeños, una cocina reducida y una farmacia con espacio limitado.

La falta de ambientes también obliga a los profesionales a organizar sus tareas de manera rotativa. Algunas actividades comunitarias se realizan en la plaza del barrio porque el edificio no cuenta con un salón de usos múltiples.

“Prácticamente ya no admite otro parche”, afirmó Poggi al referirse a las instalaciones. El mandatario indicó que instruyó a las áreas de Salud y de Hacienda e Infraestructura para identificar un terreno fiscal donde pueda levantarse el nuevo centro.

La ministra Nigra confirmó que ya comenzaron las conversaciones para localizar un predio y avanzar con la planificación de la obra, prevista para 2027.

El objetivo: fortalecer la atención primaria

Poggi sostuvo que las mejoras apuntan a reforzar la atención primaria y facilitar que los vecinos puedan resolver en sus barrios problemas de salud que no requieren atención hospitalaria de mayor complejidad.

“Queremos que la salud esté cerca del vecino, no lejos”, expresó el gobernador.

Por el momento, los anuncios establecen las intervenciones previstas para ambos centros, aunque el proyecto del Estrella del Sur todavía requiere definir el terreno y avanzar en su planificación.