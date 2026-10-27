Quines: un joven fue hospitalizado tras una pelea a la salida del boliche

Un joven de 18 años fue hospitalizado tras una agresión ocurrida frente al boliche Úniko Disco, en Quines. La Policía demoró a un hombre de 20 años, cuyo test de alcoholemia dio positivo, y puso bajo resguardo a un adolescente de 17. La causa quedó en manos de la Justicia juvenil.

Un joven de 18 años fue hospitalizado tras una agresión ocurrida durante la madrugada del domingo 25 de octubre, en las inmediaciones del boliche Úniko Disco, en Quines, San Luis. Por el episodio, un joven de 20 años fue demorado y un adolescente de 17 quedó bajo resguardo policial, mientras interviene la Justicia juvenil.

Según informó la Policía de San Luis, el hecho ocurrió sobre la calle Pringles, cuando efectivos de la Comisaría Distrito 15.ª realizaban tareas preventivas y de regulación del tránsito. Allí observaron a un grupo de personas que había sido retirado del local bailable y que continuaba con una actitud agresiva en la vía pública.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron a dos personas tendidas sobre el asfalto, aparentemente descompensadas. Solicitaron asistencia médica y, minutos después, ambas recuperaron el conocimiento.

Uno de los jóvenes, de 18 años, manifestó que había sido golpeado por un grupo de personas oriundas de San Francisco del Monte de Oro, a quienes aseguró reconocer. A partir de su declaración, la Policía identificó a dos presuntos involucrados. Otros dos sospechosos se habrían retirado antes de la intervención de los efectivos.

El joven agredido fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde permaneció en observación. De acuerdo con el parte policial, se encontraba fuera de peligro.

Un detenido y un adolescente bajo resguardo

En el marco de las actuaciones, un joven de 20 años fue demorado y trasladado a la dependencia policial. Durante el procedimiento se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,36 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, un adolescente de 17 años quedó bajo resguardo del personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

El caso quedó bajo intervención del Juzgado Juvenil, Penal y Contravencional, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.

El episodio generó preocupación entre los vecinos luego de que circularan por redes sociales imágenes de dos jóvenes tendidos en la calle. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló la pelea y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.