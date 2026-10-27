Radicales Unidos logró una amplia victoria en las elecciones partidarias

La Lista 133 Radicales Unidos obtuvo cerca del 90% de los votos en las internas de la UCR de San Luis, según datos preliminares. José Picco asumirá la presidencia partidaria y Juan Álvarez Pinto será delegado al Comité Nacional. La elección se desarrolló tras meses de disputas internas.

La Lista 133 Radicales Unidos se impuso en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, realizadas el domingo 25 de octubre, con cerca del 90% de los votos según los primeros datos difundidos por el sector ganador. La jornada reunió a más de 3.000 afiliados, mientras el partido avanza en la renovación de sus autoridades.

José Picco López será el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial, mientras que el titular saliente, Juan Álvarez Pinto, ocupará un lugar como delegado ante el Comité Nacional. La candidatura de Picco había sido proclamada previamente, ya que su espacio fue el único oficializado para esa categoría.

Los porcentajes difundidos corresponden a datos preliminares y todavía no se había informado el escrutinio definitivo ni el resultado desagregado por departamento. Según el presidente de la Junta Electoral partidaria, César Villegas, la participación rondó el 20% del padrón y el proceso se desarrolló sin inconvenientes, pese a la abstención de Identidad Radical.

La interna estuvo precedida por meses de enfrentamientos entre Radicales Unidos e Identidad Radical, el sector integrado por dirigentes como José Riccardo, Héctor Urquiza, Daniel Mariani y Fidel Haddad. La disputa incluyó cuestionamientos sobre la conformación de las listas, impugnaciones y presentaciones judiciales, además de diferencias sobre el vínculo de la UCR con el gobierno provincial de Claudio Poggi.

Álvarez Pinto destacó la participación

Tras conocerse los primeros resultados, Álvarez Pinto celebró la realización de los comicios y destacó el papel de las elecciones internas en la vida partidaria.

“Los radicales somos fundadores de la democracia. Es nuestra forma de vida y aquello con lo que nos identificamos. Los procesos de elecciones internas son parte de la salud de un partido político horizontal como el nuestro”, expresó.

El dirigente también interpretó el resultado como un respaldo a la renovación generacional y a una mayor apertura dentro del partido. Desde su espacio destacaron la participación en distintas localidades del interior. En La Lomita, por ejemplo, votaron 30 de los 38 afiliados habilitados, cerca del 79% del padrón local.

La UCR y su relación con el gobierno provincial

La nueva conducción tendrá entre sus objetivos declarados fortalecer la organización territorial, ampliar la participación de los jóvenes y mantener la presencia radical en la coalición oficialista que encabeza Poggi.

Durante la campaña, Picco había planteado la intención de fortalecer esa alianza y, eventualmente, ampliarla de cara a las elecciones provinciales de 2027. Álvarez Pinto también manifestó su respaldo a la continuidad del espacio político y a una posible reelección del gobernador.

Con este resultado, Radicales Unidos mantiene la conducción de la UCR puntana, mientras Identidad Radical no logró imponerse en las categorías que se definieron mediante el voto. El alcance definitivo de la renovación partidaria quedará sujeto a la proclamación formal de las autoridades y a las decisiones que adopte la nueva conducción.