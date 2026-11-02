Micaela Luján ganó en Uruguay y conquistó otro título internacional

La boxeadora de Villa Mercedes venció a Ayelén “La Piru” Granadino por decisión mayoritaria en Punta del Este y conquistó el título Cono Sur supermosca de la AMB. El triunfo le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida ante la misma rival en 2025 y sumar su segunda corona de 2026.

Micaela “La Princesita” Luján se consagró campeona Cono Sur supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras derrotar a Ayelén “La Piru” Granadino por decisión mayoritaria, en una pelea de diez rounds disputada el sábado 31 de octubre en Punta del Este, Uruguay.

La boxeadora de Villa Mercedes se impuso con dos tarjetas favorables, de 97-93 y 96-94, mientras que el tercer juez marcó un empate de 95-95. El combate se desarrolló en el Centro de Convenciones, durante la velada denominada “Noche de Campeones”.

El triunfo tuvo un significado especial para Luján: consiguió revertir la derrota que había sufrido ante la misma rival en junio de 2025, cuando Granadino se había impuesto también por decisión mayoritaria.

Una nueva corona para la boxeadora puntana

La victoria en Uruguay le permitió sumar un nuevo título internacional y reafirmar su presente deportivo. La representante de San Luis consiguió imponer su estrategia durante los diez asaltos y convencer a dos de los tres jueces.

La pelea también representó una revancha personal frente a una adversaria que ya la había vencido. Esta vez, Luján logró quedarse con el resultado y regresar con el cinturón Cono Sur de la AMB.

Un 2026 con dos títulos

La conquista en Punta del Este se suma al campeonato sudamericano supermosca que obtuvo el 11 de abril en Villa Mercedes. Aquella noche, en el Palacio Municipal de los Deportes José María Gatica, venció por decisión unánime a la uruguaya Diana “La Terrible” Delbono Mora.

Con estos resultados, Luján cerró el año con dos conquistas internacionales y fortaleció su objetivo de volver a tener una oportunidad por un título mundial.