San Luis prevé aumentos salariales del 35% en el Presupuesto 2027

La Municipalidad de San Luis proyecta un presupuesto de $113.598 millones para 2027, con un aumento del 35% en la masa salarial y casi dos tercios de los recursos destinados a personal. La iniciativa incluye repavimentación, mejoras en los barrios, nuevas unidades de transporte y la construcción de un Hospital Veterinario Municipal.

La Municipalidad de San Luis presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé recursos y gastos por $113.598 millones y contempla un incremento del 35% en la masa salarial. La iniciativa representa una suba nominal del 77,3% respecto del presupuesto vigente de 2026, que asciende a $64.059,6 millones.

La secretaria de Hacienda municipal, Fabiana Malamud, explicó que la proyección salarial se elaboró tomando como referencia las estimaciones de inflación del Gobierno nacional y la evolución esperada de los ingresos municipales.

“Nosotros tomamos para la cuenta de personal un aumento del 35% para poder dar los aumentos que corresponden, de mínima, tener la inflación”, sostuvo la funcionaria durante la presentación.

Consultada sobre si ese porcentaje anticipaba una suba salarial del 35% para los trabajadores municipales durante 2027, Malamud aclaró que se trata del monto previsto en el presupuesto. También señaló que los incrementos efectivos dependerán de la inflación y de la recaudación.

El 65,85% del presupuesto estará destinado a salarios

El proyecto asigna $74.805,4 millones al gasto en personal, equivalente al 65,85% del presupuesto total. En 2026, esa partida había sido de $43.325 millones.

Malamud afirmó que la elaboración del cálculo se realizó con una proyección prudente de los ingresos, tanto de la coparticipación provincial como de los recursos propios. En ese contexto, resumió el enfoque de la gestión para el próximo ejercicio con una frase: “Pasamos del reordenamiento a la inversión”.

La iniciativa establece un presupuesto equilibrado, con recursos y gastos por un total de $113.598.038.272.

En cuanto al origen de los fondos, el 50,2% provendría de la coparticipación provincial, el 46,4% de recursos propios y el 3,4% restante de otros recursos provinciales.

Obras, repavimentación y mejoras en los barrios

Entre las principales políticas previstas para 2027 se encuentra la continuidad de los programas Mejorando Tu Cuadra, Volvé a tu Plaza, Iluminando Tu Barrio y el Programa Ambiental Sostenible.

En infraestructura vial, el Municipio proyecta repavimentar 300 cuadras y realizar más de 20.000 intervenciones en calles. También contempla nuevas obras de iluminación LED, la incorporación de 150 contenedores, un centro móvil de transferencia de residuos y acciones para ampliar la recolección diferenciada.

El plan incluye, además, trabajos de bacheo, redes de agua y cloacas, eliminación de microbasurales, forestación, mantenimiento de espacios verdes, renovación de la flota municipal y mejoras en el transporte público.

Hospital Veterinario Municipal: inversión de $698,65 millones

Uno de los proyectos nuevos incorporados al presupuesto es la construcción del Hospital Veterinario Municipal, que estará ubicado en el barrio José Hernández.

La iniciativa contempla recuperar y acondicionar estructuras modulares construidas con contenedores para instalar consultorios, áreas de urgencias, espacios para procedimientos, internación y observación veterinaria.

Para el proyecto se asignaron $698,65 millones de recursos propios. De ese monto, $100 millones corresponden a consumo, $98,65 millones a servicios no personales y $500 millones a bienes de uso.

La meta presupuestaria establece completar el 100% de la construcción durante 2027.

Construyendo con tu Pueblo y nuevas obras conjuntas

El proyecto también contempla recursos provinciales vinculados con el convenio Construyendo con tu Pueblo. Malamud indicó que se proyectaron alrededor de $3.800 millones para 2027, aunque el monto podría aumentar si se mantienen los acuerdos con el Gobierno provincial.

El presupuesto estima en $3.862 millones el total de recursos provinciales. Por otra parte, el cuarto convenio firmado en septiembre prevé fondos por $4.287,6 millones, aportados en partes iguales por la Provincia y el Municipio, principalmente para repavimentación y obras hidráulicas.

La continuidad de estos acuerdos será relevante para financiar parte de los trabajos de infraestructura previstos para el próximo año.

Transpuntano y el financiamiento de los colectivos

Entre las obligaciones contempladas para 2027 también figura el pago de las cuotas del crédito utilizado para adquirir 12 nuevas unidades de Transpuntano.

Según lo previsto por el Municipio, los pagos continuarán durante el próximo ejercicio y se buscará completar la cancelación del financiamiento dentro de la actual gestión.

Cómo se distribuye el gasto municipal

El proyecto contempla $107.398,1 millones en gastos corrientes, equivalentes al 94,54% del total; $3.036,4 millones en gastos de capital, que representan el 2,67%; y $3.163,6 millones en aplicaciones financieras, equivalentes al 2,79%.

Además de los fondos para personal, se prevén $17.147,5 millones para consumos y servicios y $12.299,7 millones para transferencias.

La distribución refleja el peso de los gastos necesarios para sostener el funcionamiento cotidiano de la administración municipal, junto con partidas destinadas a obras y programas.

La planta municipal prevista para 2027

El Presupuesto 2027 contempla una estructura de 2.386 cargos municipales. De ese total, 1.924 corresponden a la planta permanente y 340 al personal temporario.

La estructura incluye, además, 89 cargos del Ejecutivo y gabinete, 25 autoridades del Concejo Deliberante, tres del Juzgado de Faltas y cinco del Tribunal de Cuentas.

Con estas previsiones, el Ejecutivo municipal busca sostener los servicios y programas en marcha, mantener el equilibrio financiero y destinar recursos a obras, mantenimiento e inversión durante 2027. El proyecto deberá seguir el trámite institucional correspondiente para su aprobación.