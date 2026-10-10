Gremios de San Luis rechazaron el aumento salarial anunciado por Poggi

APTS y UTEP San Luis cuestionaron el paquete salarial anunciado por Claudio Poggi y reclamaron medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo. El gremio de la salud exige paritarias, mientras que el sector docente pide aumentos al básico y advierte sobre el endeudamiento de los trabajadores estatales.

Los gremios APTS y UTEP San Luis cuestionaron los aumentos salariales anunciados por el gobernador Claudio Poggi y sostuvieron que las medidas no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Mientras el sindicato de profesionales y técnicos de la salud reclamó la apertura de paritarias, el sector docente exigió que las mejoras se incorporen al salario básico.

El paquete anunciado por el Gobierno provincial contempla un aumento del 5% con los haberes de octubre, que llevará la suba acumulada al 30% entre enero y ese mes. Desde noviembre se sumará una cifra fija no remunerativa de $100.000 mensuales y en diciembre se pagará un bono de fin de año de $500.000 a los empleados públicos. Para los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, el bono será de $250.000.

Además, Poggi anunció la eliminación de la categoría F y el pase de esos trabajadores a la categoría E. Según la estimación oficial, el conjunto de las medidas permitirá cerrar 2026 con un incremento salarial del 37%.

APTS cuestionó las sumas no remunerativas y reclamó paritarias

Carola Piasco, secretaria gremial de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), cuestionó la política salarial del Ejecutivo y sostuvo que los aumentos anunciados no garantizan una recuperación de los ingresos frente a la inflación.

“El Gobernador sabe perfectamente que otorgar aumentos no significa recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”, afirmó Piasco, quien consideró que la situación responde a una decisión política y no al desconocimiento de la evolución de los precios.

La dirigente también criticó el carácter no remunerativo de parte de las mejoras. Según planteó, esas sumas no resuelven el problema de fondo y contribuyen a mantener condiciones salariales que el gremio considera precarias.

Piasco advirtió que hay profesionales y técnicos de la salud cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar. Entre los reclamos pendientes, mencionó las recategorizaciones de los trabajadores ubicados en los niveles más bajos, el reconocimiento y pago de especialidades y un adicional por zona para quienes se desempeñan en el interior provincial.

Uno de los principales planteos de APTS es la apertura de negociaciones paritarias. “San Luis sigue sin paritaria. Es una de las pocas provincias que no tiene paritaria”, sostuvo la dirigente, quien cuestionó que el Gobierno defina unilateralmente los incrementos sin discutir con los sindicatos el costo de vida de los trabajadores.

La representante gremial aclaró que la organización no objeta las inversiones en infraestructura y equipamiento sanitario, pero reclamó que estén acompañadas por salarios dignos y mejores condiciones laborales.

“Los hospitales no funcionan con discursos ni con inauguraciones, funcionan con trabajadores que merecen salarios dignos”, expresó.

UTEP pidió que los aumentos impacten en el salario básico

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) San Luis y la Intersindical, Carlos “Chino” Peralta también cuestionó el esquema anunciado por Poggi. El dirigente afirmó que la incorporación de nuevas sumas no remunerativas deteriora la calidad del salario.

La organización docente sostiene que la recomposición debe aplicarse directamente al básico para contribuir a recuperar el poder adquisitivo y reducir el endeudamiento de los trabajadores estatales.

Peralta aseguró que los salarios actuales dificultan llegar a fin de mes y afrontar los compromisos financieros. También advirtió sobre casos de docentes que, según indicó, sufren embargos de sus haberes por no poder cubrir los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito.

Como parte de su reclamo, el dirigente comparó los salarios básicos docentes de San Luis con los de otras jurisdicciones. Según afirmó, en Catamarca el básico ronda los $800.000, mientras que en San Luis no alcanza los $300.000.

Las críticas de ambos gremios apuntan, así, a una misma cuestión: la diferencia entre los aumentos anunciados por el Ejecutivo y la recomposición salarial que reclaman los trabajadores de la salud y la educación.