San Luis invertirá $3.465 millones en el Hospital de Villa Mercedes

El Gobierno de San Luis adjudicó una compra de equipamiento médico por $3.465 millones para el Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. La adquisición incluye 106 camas, tecnología para terapia intensiva, equipos de diagnóstico e instrumental quirúrgico. Además, se prevé habilitar nuevas áreas antes de la inauguración final, programada para marzo de 2027.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este jueves el decreto de adjudicación de una licitación por $3.465 millones para incorporar equipamiento médico al Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. La compra apunta a fortalecer los servicios de internación, terapia intensiva, endoscopía, quirófanos, guardia y consultorios externos.

La inversión forma parte de la reconstrucción y modernización del establecimiento, que sufrió daños durante una tormenta. Según el Gobierno provincial, la incorporación de tecnología permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar los recursos disponibles para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes.

Durante la actividad, Poggi estuvo acompañado por la ministra de Salud, Teresa Nigra, y autoridades del hospital. Antes de la firma, el director de Infraestructura y Tecnología Sanitaria, Alejandro Vrbos, detalló los alcances de la adquisición.

Camas nuevas y tecnología para terapia intensiva

La licitación contempla la incorporación de 106 camas: 89 destinadas a internación general, 13 eléctricas para terapia intensiva y cuatro bariátricas. También incluye 13 monitores multiparamétricos para cuidados críticos, 24 camillas de transporte y ocho equipos de alto flujo.

Entre los equipos de diagnóstico y procedimientos se encuentran una torre de endoscopía, un arco en C, dos equipos digitales de rayos X rodantes y dos ecógrafos. La compra suma, además, dos mesas de cirugía, una máquina de anestesia, ocho desfibriladores y 12 monitores rodantes para internación.

El equipamiento se completa con instrumental para laparoscopía, un láser holmium portátil, lámparas cialíticas rodantes, electrocardiógrafos, respiradores de transporte, oxímetros, carros de paro y tecnología especializada para urología, artroscopia, audiología y oftalmología.

La distribución de los equipos permitirá reforzar distintas áreas del establecimiento, con especial atención a la internación, los cuidados críticos y los procedimientos que requieren tecnología específica.

Habilitarán sectores antes de la inauguración

La ministra Nigra explicó que durante la visita se habilitó una parte del sector de internación para permitir que continúen las obras en el ala norte. Además, indicó que la intención es que el equipamiento adjudicado esté disponible cuando se inaugure la etapa final de la reconstrucción.

“Va a estar al 100% habilitada la internación, con 100 camas”, señaló la funcionaria, quien también anticipó la incorporación de un sector de internación para Salud Mental y el equipamiento de los quirófanos ya inaugurados.

Poggi, por su parte, anunció que el Gobierno comenzará a habilitar espacios antes de la inauguración formal, prevista para marzo de 2027. En una primera etapa, se pondrán en funcionamiento un ala de internación con 28 habitaciones nuevas y la sala de endoscopía.

El objetivo, según explicó el mandatario, es que los sectores terminados puedan comenzar a prestar servicios médicos sin esperar a que finalice la totalidad de los trabajos.

Un hospital de referencia para la región

Nigra destacó el papel del Policlínico Juan Domingo Perón para la atención sanitaria de los departamentos Pedernera, Dupuy y parte de Pringles. La ministra sostuvo que las obras iniciadas en 2024 buscan recuperar el establecimiento y ampliar su capacidad resolutiva.

La funcionaria señaló que la modernización apunta a convertirlo en un hospital de tercer nivel, con una oferta de servicios que permita resolver más casos en Villa Mercedes y reducir derivaciones al Hospital Ramón Carrillo.

La reconstrucción incluye tanto las intervenciones edilicias como la incorporación de equipamiento médico. En ese sentido, Poggi afirmó que la adjudicación se realizó entre distintos proveedores, de acuerdo con criterios técnicos y económicos.

Los fondos de la Casa de San Luis en Buenos Aires

Durante el anuncio, el gobernador también informó que se volvió a licitar la venta del edificio de la Casa de San Luis en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicó, los fondos obtenidos serán destinados al Hospital de Villa Mercedes.

Tras la firma del decreto, Poggi y las autoridades recorrieron la planta alta del Policlínico para observar el avance de las obras en los sectores de internación y endoscopía.

La inversión de $3.465 millones constituye una de las etapas del plan de recuperación del hospital, que busca ampliar la infraestructura disponible y fortalecer la atención sanitaria para Villa Mercedes y su zona de influencia.