San Luis: Prestaron más de 15 mil servicios en la provincia

Por Gabriel Rodriguez

El Ministerio de Salud lanzó en marzo el plan «Salud a Pleno» para brindar atención médica y tratamientos gratuitos a la población.

El plan ha sido exitoso y hasta el momento se han brindado más de 15,500 servicios de enfermería, médicos, nutricionales, odontológicos, psicológicos, cardiológicos y kinesiológicos en las regiones de San Luis, La Punta y Villa Mercedes. Cerca del 70% de las consultas médicas son para niños en edad escolar (entre 9 y 19 años), 10% para infantes y 20% para adultos mayores de 20 años.

El plan contempla diferentes líneas de atención, como operaciones simultáneas en San Luis con diversas modalidades, incluyendo operaciones a demanda, citas programadas para atención primaria de salud y acciones que se ofrecen en zonas rurales. En Villa Mercedes, el plan también se implementa en diferentes barrios, con los mismos servicios y apoyo a los trabajadores de la salud que realizan controles de salud a los niños en escuelas y barrios.

El plan tiene como objetivo brindar servicios de salud a adultos o niños que no han recibido atención médica recientemente o que carecen de recursos. El plan no es exclusivo y no discrimina a las personas con seguro médico. Los pacientes que necesiten alguno de los servicios pueden recibirlos en las operaciones.

Los profesionales que prestan los servicios derivan a los pacientes a los centros de salud según la complejidad o la atención que requieran. La prioridad del plan es brindar atención integral a los pacientes y los profesionales hacen citas de seguimiento para garantizar que los pacientes reciban tratamiento en los centros más adecuados.

El plan ha sido bien recibido en San Luis, con el mayor número de consultas médicas en las regiones sur y norte de la ciudad. Villa Mercedes también ha tenido una alta participación de personas que asisten a los operativos gratuitos, sin que disminuya el número de asistentes.

El plan “Salud a Pleno” continuará en los barrios de la provincia durante todo el año, y el cronograma de operaciones se encuentra publicado en las redes sociales del Ministerio de Salud. El plan está en curso y no hay una fecha de finalización establecida, ya que es un plan relacionado con la salud y las personas continúan asistiendo a las operaciones.