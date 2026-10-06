San Luis: Poggi promulgó el Presupuesto 2027 por $2,6 billones

Claudio Poggi promulgó el Presupuesto 2027 de San Luis, que contempla recursos por $2,58 billones, y reglamentó el RIPEE, un régimen que ofrece beneficios fiscales y laborales para atraer inversiones y generar empleo.

El gobernador Claudio Poggi formalizó este viernes dos medidas centrales de la agenda económica de San Luis: promulgó el Presupuesto 2027, que asciende a $2.585.093 millones, y reglamentó el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), destinado a incentivar inversiones y nuevas contrataciones.

El Presupuesto, aprobado previamente por la Legislatura, contempla una composición del gasto de 80% corriente y 20% de capital. Según el Gobierno provincial, mantiene una ecuación equilibrada y no prevé endeudamiento.

Entre sus principales partidas aparecen obras vinculadas al RIPEE, el régimen de Consorcios Camineros y los planes maestros de Agua y Energía.

La directora de Presupuesto Público, Mónica Biancotti, señaló que cerca de la mitad de los recursos destinados a obra pública estarán orientados a políticas habitacionales. El plan contempla la construcción de 2.600 viviendas, además de otras obras de infraestructura.

Cómo funcionará el RIPEE

En paralelo, Poggi reglamentó el RIPEE, creado por la Ley VIII-1210-2026 para promover inversiones y generar empleo en la provincia.

El régimen alcanza a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, turísticas, tecnológicas, mineras, de servicios y de la construcción, entre otras.

La directora General de Hacienda Pública, Teresa Cappiello, explicó que el esquema se estructura en tres programas: Fomento a las Nuevas Inversiones (FONI), Programa de Incentivos Fiscales (PIF) e Industria.

Entre los beneficios se incluyen exenciones impositivas de hasta 15 años, créditos fiscales, planes de facilidades de pago y mecanismos para convertir saldos acumulados de Ingresos Brutos en créditos destinados a nuevas inversiones.

También se contemplan subsidios para empresas que incorporen trabajadores provenientes del Plan de Inclusión y la posibilidad de utilizar inmuebles fiscales bajo condiciones favorables para proyectos productivos.

Para acceder a los beneficios, la Provincia habilitará una ventanilla física y otra digital, con formularios y requisitos previamente establecidos.

Con ambas medidas, el Gobierno de San Luis busca establecer para 2027 un esquema basado en equilibrio fiscal, inversión pública y estímulos al sector privado, con la expectativa de impulsar nuevas inversiones y puestos de trabajo.