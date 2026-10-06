Polémica por la compra de chivitos para una fiesta tradicional

La compra de los chivitos para la Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos generó una fuerte polémica. El intendente Gastón Herrera aseguró que consiguió un mejor precio, mientras que la Asociación Turística cuestionó que los animales fueran adquiridos fuera de la región.

El intendente Gastón Herrera quedó en el centro de una polémica luego de que el municipio adquiriera los chivitos destinados a la tradicional Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos fuera de la provincia. La decisión generó el rechazo de la Asociación Turística, que cuestionó el impacto que tendrá sobre los productores de la región.

Herrera defendió la compra y explicó que se consiguió un precio más conveniente, lo que permitió mantener en $40.000 el valor de la tarjeta para los asistentes al evento.

La postura oficial fue cuestionada por la Asociación Turística, que difundió un comunicado en el que expresó su “profundo repudio y malestar institucional” por la decisión.

La entidad sostuvo que una celebración de estas características debería funcionar como una herramienta para impulsar la producción local y regional, además de generar movimiento turístico y beneficiar a las familias dedicadas a la actividad caprina.

Según planteó la Asociación, la adquisición de los animales fuera de la jurisdicción representa una pérdida de ingresos para los productores locales y regionales, especialmente en un contexto económico que calificó como crítico.

“La festividad insignia no solo debe ser un espacio de encuentro y celebración de nuestras raíces, sino también una herramienta directa para sostener, visibilizar y fortalecer el trabajo”, señaló la entidad.

En ese sentido, reclamó a las autoridades que revisen los criterios de adquisición para futuras ediciones y que los recursos destinados a las fiestas populares prioricen a la producción regional.

La polémica abrió así una discusión que va más allá del precio de los chivitos: el municipio defendió una compra que permitió contener el costo de la tarjeta, mientras que los representantes del sector turístico reclamaron que este tipo de eventos también tengan como objetivo fortalecer a los productores de la zona.