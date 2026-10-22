San Luis pagará un nuevo aumento y anunció más mejoras salariales

Los empleados públicos de San Luis cobrarán el 30 de octubre con un aumento del 5%, que completa la suba salarial del 30% prevista para los primeros diez meses del año. El Gobierno también confirmó una suma fija mensual desde noviembre, bonos de fin de año y las fechas de pago para programas sociales y aguinaldo.

Los empleados de la administración pública de San Luis cobrarán sus salarios el viernes 30 de octubre con un incremento del 5%, correspondiente al último tramo del aumento acumulado del 30% previsto para los primeros diez meses de 2026. El cronograma fue informado por la Tesorería General de la Provincia e incluye también pagos para instituciones educativas y beneficiarios de programas sociales.

La actualización salarial fue dispuesta por el gobernador Claudio Poggi. Además, desde octubre se elimina la categoría F del escalafón general, por lo que los trabajadores que pertenecían a esa categoría pasarán automáticamente a la categoría E.

Ese mismo viernes se acreditarán los fondos destinados a las escuelas privadas, autogestionadas y generativas.

Cuándo cobran los beneficiarios de programas sociales

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social percibirán sus haberes el martes 3 de noviembre, con el incremento anunciado. El monto previsto será de $600.000 de bolsillo, de acuerdo con la pauta salarial informada por el Gobierno provincial.

En tanto, los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y las becas deportivas cobrarán el jueves 5 de noviembre.

Suma fija de $100.000 desde noviembre

Entre las medidas anunciadas por Poggi, desde noviembre se incorporará una suma fija mensual de $100.000 para los empleados públicos provinciales. El concepto aparecerá como un nuevo ítem en el recibo de sueldo y se sumará a los haberes mensuales.

La medida forma parte del paquete de mejoras salariales previsto para el último tramo del año, que busca complementar los incrementos porcentuales otorgados durante 2026.

Bono de fin de año y fechas de diciembre

El calendario salarial también contempla un bono extraordinario para diciembre. El viernes 4 se pagarán $500.000 a los empleados públicos y $250.000 al personal del Plan de Inclusión Social, en coincidencia con el Día del Empleado Público.

Por otra parte, el aguinaldo se depositará el martes 22 de diciembre, mientras que los salarios correspondientes a ese mes se abonarán el martes 29.

De esta manera, la Provincia definió las principales fechas de pago para los últimos meses del año, con el tramo final del aumento salarial, una suma fija mensual y bonificaciones extraordinarias.