Boca logró un Maracanazo y se metió en la final de la Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Vasco da Gama este martes 20 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, revirtió la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que disputará el título el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El Xeneize salió decidido a buscar la remontada y encontró rápidamente la ventaja. A los cuatro minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Di Lollo se impuso de cabeza ante Santiago Sosa para establecer el 1-0 e igualar la serie.

Después del gol, Vasco intentó recuperar el control del partido, pero Boca aprovechó los espacios que dejaba el conjunto brasileño. Con Sebastián Villa como protagonista de las transiciones ofensivas, el equipo argentino encontró una vía para lastimar de contraataque.

A los 34 minutos, Villa encabezó una réplica tras una pérdida del local y habilitó a Merentiel. El delantero uruguayo anticipó el movimiento de la defensa, quedó mano a mano con el arquero Léo Jardim y definió con precisión para poner el 2-0. Boca se fue al descanso con la ventaja necesaria para avanzar a la final.

El descuento de Vasco y la aparición de Paredes

En el segundo tiempo, el equipo brasileño adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad. Boca perdió parte del control que había mostrado en la primera etapa y sufrió cuando intentó salir de contraataque.

A los 66 minutos, José Luis Rodríguez descontó para Vasco. La jugada nació con un centro de Cuiabano desde la izquierda, Di Lollo no consiguió despejar con claridad y el delantero uruguayo apareció por el sector derecho para cruzar el remate y establecer el 2-1.

El gol volvió a emparejar la serie y llevó la definición a un escenario de máxima tensión. En ese tramo, Paredes ya estaba en la cancha: había ingresado a los 56 minutos por Rodrigo Battaglia, pese a que todavía se recuperaba de un desgarro muscular sufrido días antes.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, el capitán de Boca cambió la historia. A los 88 minutos recibió un pase de Milton Delgado y sacó un potente derechazo desde larga distancia. Jardim no logró controlar el remate y la pelota terminó en el fondo de la red para el 3-1 definitivo.

El tanto desató el festejo de los jugadores argentinos en el Maracaná y selló una remontada que parecía complicada después de la derrota en el partido de ida.

Boca espera rival para la final en Barranquilla

Con el triunfo por 3-1 y un marcador global de 3-2, Boca aseguró su lugar en la definición de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino buscará conquistar el torneo por tercera vez, después de sus consagraciones en 2004 y 2005.

Su rival saldrá de la otra semifinal, que enfrenta a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El equipo brasileño ganó 3-0 el encuentro de ida y buscará cerrar la clasificación en la revancha prevista para este miércoles en Uruguay.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Tras una noche de alto impacto en Río de Janeiro, Boca quedó a un partido de volver a levantar un título continental y celebró una clasificación que tuvo a Paredes como protagonista decisivo.