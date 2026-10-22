ATE reclamó a Poggi una recategorización general de estatales

ATE San Luis presentó un reclamo formal ante el gobernador Claudio Poggi para exigir una recategorización general, una actualización de los salarios básicos y la apertura de una mesa de negociación. El sindicato advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo y reclamó medidas para reconocer la trayectoria de los empleados públicos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis presentó el martes 20 de octubre un reclamo formal al gobernador Claudio Poggi para exigir una recategorización general de los empleados públicos provinciales, una actualización de los salarios básicos y la apertura urgente de la Mesa de Negociación Provincial.

El gremio advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización de los escalafones de la carrera administrativa. El planteo apunta a reconocer la antigüedad, la capacitación y la trayectoria de los trabajadores estatales.

Entre los principales pedidos, ATE solicitó una recategorización para todo el personal de la Administración Pública Provincial, con el objetivo de mejorar el reconocimiento laboral y actualizar las categorías de los agentes.

También reclamó una recomposición de los sueldos básicos. Según el sindicato, el deterioro salarial afecta los ingresos y repercute en el cálculo de la antigüedad, los suplementos y los haberes de quienes están próximos a jubilarse.

El pedido se conoce luego de que el Gobierno provincial anunciara, el 7 de octubre, nuevas medidas salariales para el último tramo de 2026. El esquema contempla una suma fija mensual no remunerativa de $100.000 desde noviembre y un bono de fin de año de $500.000, previsto para el 4 de diciembre. Además, se anunció el pase automático de los empleados de la categoría F a la E.

Sin embargo, ATE mantiene su reclamo por una actualización de fondo de los salarios y de la carrera administrativa. En agosto, el sindicato había informado que, según un relevamiento propio, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en la provincia alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales acumulados fueron del 150,71%.

El tercer eje de la presentación es la convocatoria urgente a la Mesa de Negociación Provincial para discutir las demandas y buscar respuestas a la situación salarial y laboral de los empleados públicos.

Desde el gremio sostuvieron que es necesario adoptar medidas para recuperar los ingresos y garantizar condiciones laborales dignas. La organización insistió en que el reconocimiento salarial y la actualización de las categorías no pueden seguir postergándose.