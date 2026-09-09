San Luis modernizará el Edificio Administrativo de calle Ayacucho: invertirán $11.500 millones

El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para la primera etapa de refacción y modernización del Edificio Administrativo de calle Ayacucho 945. La obra abarcará 8.521,27 metros cuadrados y tendrá una inversión de $11.500 millones. El plazo de ejecución será de 210 días y las dependencias continuarán funcionando durante los trabajos.

El Gobierno de San Luis puso en marcha el proceso para renovar uno de los edificios públicos con mayor movimiento diario de la capital provincial. El gobernador Claudio Poggi firmó este martes el decreto de llamado a licitación para la primera etapa de refacción, mantenimiento y modernización del Edificio Administrativo ubicado en Ayacucho 945.

La obra abarcará una superficie de 8.521,27 metros cuadrados, tendrá una inversión prevista de $11.500 millones y un plazo de ejecución de 210 días.

El edificio concentra numerosas dependencias provinciales que reciben diariamente a vecinos que concurren a realizar distintos trámites. Entre ellas se encuentran el Registro Civil, el Centro de Documentación Rápida (CDR) y el Registro de la Propiedad, además de distintas áreas de la administración pública.

También funcionan allí dependencias vinculadas con Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Familia; Relaciones Laborales; Catastro y Tierras Fiscales; la Comisión Reguladora de Energía; Estadísticas y Censo; la Secretaría de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario; la Junta de Clasificación Docente y la Dirección de Intendencia de Edificios Públicos, entre otras.

Qué trabajos se realizarán

La primera etapa estará concentrada en el denominado «Edificio norte», que comprende la torre ubicada sobre calle Ayacucho.

De acuerdo con lo anunciado por la secretaria General de la Gobernación, Romina Carbonell, los trabajos incluirán la intervención de la fachada y los accesos principales, además de la renovación del hall de ingreso.

También se realizarán tareas sobre los techos y las instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales, junto con trabajos sobre la red contra incendios, sistemas de datos y climatización.

La intervención contempla además una reorganización de los espacios de trabajo y la generación de nuevos sectores de espera para quienes concurran a realizar trámites.

«Esta obra no solamente se trata de poner en condiciones un edificio, se trata de mejorar el espacio donde cada uno de los ciudadanos viene a hacer sus trámites. Se trata de mejorar las condiciones del lugar donde todos los trabajadores», sostuvo Carbonell.

El objetivo planteado por el Gobierno es que el edificio resulte más seguro, funcional, accesible y adecuado a las necesidades actuales, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que utilizan diariamente sus instalaciones.

La atención continuará durante la obra

Uno de los puntos destacados durante el anuncio fue que las dependencias no dejarán de funcionar mientras se desarrollen los trabajos.

«Todos van a continuar funcionando, vamos a tener en cuenta el receso de vacaciones en enero para la intervención más grande, pero en el mientras tanto ningún trabajo se va a discontinuar», explicó Carbonell.

La planificación prevé que las tareas se realicen de manera progresiva, con intervenciones piso por piso, para permitir que las distintas áreas continúen desarrollando sus actividades.

Cuándo comenzaría la obra

Con la firma del decreto se inicia ahora el proceso licitatorio. Poggi estimó que las empresas interesadas podrían presentar sus propuestas dentro de aproximadamente 30 a 40 días.

Luego se analizarán las ofertas técnicas y económicas y, si el proceso avanza según lo previsto, la adjudicación podría concretarse hacia mediados de octubre, con el inicio de los trabajos poco después.

«Lo que acabo de firmar es un decreto de llamado a licitación. Significa que dentro de 30 ó 40 días se presentarán las propuestas, se elegirá la mejor propuesta económica y técnica y, Dios mediante, a principios o mediados de octubre, podrá comenzar la obra», explicó el gobernador.

Poggi remarcó que la intervención apunta a producir un cambio de fondo en las condiciones edilicias del inmueble.

«Es parte de la Casa de Gobierno, la casa de ustedes, donde pasan gran parte de las horas del día atendiendo vecinos de San Luis y de la provincia», afirmó.

Una segunda etapa para la torre sur

La renovación no terminará con esta primera intervención. Una vez finalizada la etapa correspondiente al sector norte, el Gobierno provincial prevé llamar a una nueva licitación para avanzar sobre la torre sur, que también cuenta con salida por calle Rivadavia.

Según anticipó Poggi, esa segunda etapa demandaría entre siete y ocho meses y comenzaría durante el segundo semestre del próximo año, con una finalización prevista para los primeros meses de 2028.

«En un año y medio, todo esto va a estar a nuevo. Y eso significa encontrarse con una oficina agradable, confortable, amigable», señaló el gobernador.

El mandatario también planteó que la modernización edilicia deberá estar acompañada por una actualización del equipamiento de las distintas reparticiones.

«Tenemos que prestar un buen servicio y eso también significa que el empleado público no tenga dificultades para trabajar en la era de la tecnología, de la modernidad, de la rapidez, de la respuesta», sostuvo.

La intención oficial es que, una vez completadas ambas etapas, el Edificio Administrativo quede completamente renovado y preparado para continuar funcionando durante las próximas décadas, con un esquema de mantenimiento periódico.

Del acto participaron además la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.