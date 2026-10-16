San Luis marchó para exigir que Milei cumpla la ley universitaria

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió en San Luis a estudiantes, docentes, nodocentes y organizaciones sociales para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta incluyó reclamos por salarios, becas, presupuesto educativo y recursos para la investigación científica.

La ciudad de San Luis fue escenario este jueves 15 de octubre de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos para las universidades públicas.

La movilización comenzó pasadas las 17 frente al Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y reunió a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, organizaciones gremiales y representantes de distintos sectores políticos y sociales. La columna recorrió calles céntricas y tuvo una extensión aproximada de dos cuadras.

La protesta estuvo encabezada por el rector de la UNSL, Raúl Gil. También participó la cantautora Teresa Parodi, quien ese mismo día recibió el título de doctora honoris causa de la casa de estudios.

Reclamo por salarios, becas y presupuesto

Luz Eggel, secretaria general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), sostuvo que el conflicto excede la discusión salarial y reclamó mejores condiciones para el funcionamiento de las instituciones.

La dirigente señaló que el sector necesita mayores recursos para sostener las actividades académicas, ampliar las becas estudiantiles y garantizar el desarrollo de las universidades públicas.

Eggel también advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema científico y tecnológico, con recortes en becas, subsidios y proyectos de investigación, y mencionó el impacto sobre organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En relación con la ley de financiamiento, cuestionó que el Gobierno nacional no avance con su aplicación y remarcó la necesidad de respetar las decisiones adoptadas por el Congreso y los fallos judiciales.

La Justicia ordenó aplicar la ley

El reclamo se produce luego de que la Justicia federal declarara inconstitucional, en primera instancia, el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordenó al Poder Ejecutivo implementar la norma, incluidos los artículos vinculados con los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles.

Las organizaciones convocantes plantearon tres ejes para la jornada: la defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia. En el documento difundido durante la marcha, advirtieron que la falta de financiamiento pone en riesgo el funcionamiento de las universidades y del sistema científico-tecnológico.

El texto también alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, el deterioro de las becas y las dificultades para sostener la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión.

Otro de los puntos cuestionados fue el proyecto de Presupuesto nacional para 2027, al que las entidades convocantes le reprocharon no contemplar los recursos previstos en la ley. Por eso, reclamaron una mayor inversión en educación superior, ciencia y tecnología.

La movilización en San Luis se sumó a las protestas realizadas en distintas ciudades del país. La primera Marcha Federal Universitaria tuvo lugar el 23 de abril de 2024 y, desde entonces, las convocatorias se convirtieron en una de las principales expresiones del reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.