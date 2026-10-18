El PJ de San Luis celebrará el Día de la Lealtad con la consigna “Alberto 2027”

El Partido Justicialista de San Luis realizará este sábado su acto por el Día de la Lealtad Peronista en Villa Mercedes. La convocatoria destaca al exgobernador Alberto Rodríguez Saá con consignas como “Alberto 2027” y “Queremos al Alberto”, en medio de las referencias al futuro político del espacio.

El Partido Justicialista de San Luis realizará este sábado 17 de octubre un acto en Villa Mercedes por el Día de la Lealtad Peronista, con mensajes que destacan al exgobernador Alberto Rodríguez Saá y plantean la posibilidad de una candidatura en 2027.

La convocatoria incluye las consignas “Alberto 2027” y “Queremos al Alberto”, que reflejan el respaldo de un sector del peronismo puntano al exmandatario provincial y su proyección política de cara al próximo turno electoral.

La actividad está prevista para las 17.30 en el Salón Eventos, ubicado en la esquina de avenida Presidente Perón y Jujuy, en Villa Mercedes.

Un llamado a la militancia

La invitación difundida por el partido convoca a la militancia a reunirse para conmemorar la fecha y compartir una jornada de encuentro político.

“Volvamos a encontrarnos para festejar con alegría”, expresa el mensaje. Además, desde el espacio señalaron que la celebración será junto a Rodríguez Saá y convocaron a “unirnos, reencontrarnos y empezar a devolverle la alegría al pueblo de San Luis”.

La convocatoria concluye con una invitación a compartir la jornada como una expresión de militancia y convicción.

La mirada puesta en 2027

Las consignas elegidas para el encuentro incorporan la figura de Rodríguez Saá al debate sobre el futuro del justicialismo provincial. Sin embargo, los mensajes difundidos forman parte de la convocatoria y no constituyen, por sí mismos, una confirmación formal de una candidatura.

El acto se realizará en el marco del Día de la Lealtad Peronista, que recuerda las movilizaciones del 17 de octubre de 1945 en respaldo a Juan Domingo Perón y ocupa un lugar central en la identidad histórica del movimiento.