1. Grupo Slots prepara a sus equipos para incorporar personas con discapacidad

Grupo Slots y la Secretaría de Discapacidad de San Luis firmaron un convenio para promover entornos laborales inclusivos. La primera etapa contempla capacitaciones y acciones de sensibilización para preparar a los equipos de trabajo, antes de avanzar hacia la incorporación de personas con discapacidad.

Grupo Slots firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad de San Luis para promover espacios de trabajo inclusivos y avanzar en la futura incorporación de personas con discapacidad a sus equipos.

El acuerdo se rubricó este jueves y establece una primera etapa de capacitación, concientización y sensibilización dirigida al personal de la empresa. El objetivo es preparar a la organización para desarrollar prácticas laborales más inclusivas, en un proceso que se implementará progresivamente.

El convenio fue firmado por Luis Giraudo, secretario de Estado de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud provincial, y Juan Ignacio Torres, gerente general de Grupo Slots. También participaron Johana Cinat, gerente de Capital Humano, y José María Jantus, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía.

Capacitación como punto de partida

La iniciativa forma parte de “Equipos Inclusivos”, el programa de Diversidad e Inclusión de Grupo Slots, también identificado como “Eqi”. Según informó la empresa, la propuesta busca fortalecer la diversidad dentro de sus equipos y promover entornos de trabajo en los que las diferencias sean reconocidas como un valor.

El convenio se suma a acciones de formación que ya se venían desarrollando en conjunto. En septiembre, alrededor de 40 integrantes de la compañía participaron de una capacitación sobre inclusión laboral, accesibilidad y trato cotidiano hacia personas con discapacidad, de acuerdo con información difundida por el Gobierno provincial.

Un proceso gradual

Desde la empresa señalaron que el programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular con los vinculados al trabajo decente y a la reducción de las desigualdades.

Grupo Slots sostuvo que la inclusión laboral requiere un trabajo sostenido en el tiempo, basado en el respeto, la accesibilidad y la responsabilidad organizacional. La incorporación de personas con discapacidad se prevé para etapas posteriores, luego de avanzar con la preparación y sensibilización interna.