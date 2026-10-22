San Luis: Manejaba con 2,59 de alcohol, chocó autos y quedó demorada

Una mujer de 40 años chocó varios vehículos estacionados en el barrio Juan Gilberto Funes y dio positivo en el test de alcoholemia con 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre. El episodio terminó con dos personas demoradas, luego de que un hombre agrediera a un policía durante el operativo.

Una mujer de 40 años fue demorada este lunes 19 de octubre en la ciudad de San Luis tras chocar varios vehículos estacionados mientras conducía con 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre. El episodio ocurrió al mediodía en el barrio Juan Gilberto Funes y terminó con otra persona demorada, acusada de agredir a un efectivo policial durante el procedimiento.

El hecho se registró en inmediaciones de las calles Virgen de Fátima y Caleta Olivia. La mujer conducía un Renault 9 que impactó contra varios automóviles estacionados, entre ellos un Ford Focus y un Chevrolet Corsa, y provocó daños materiales.

Facundo Castro, uno de los damnificados, relató que escuchó ruidos y salió a ver qué había ocurrido. Según contó, al acercarse observó los vehículos dañados y la conductora lo insultó.

Intentaron escapar antes de la llegada de la Policía

De acuerdo con los testimonios citados por medios locales, después de los choques la mujer y el hombre que la acompañaba intercambiaron lugares dentro del vehículo. El hombre tomó el volante y habría intentado escapar.

Durante la maniobra, atravesó una plaza en la que había personas y estuvo cerca de atropellar a varias de ellas. “El hombre le echó el auto encima a las mujeres de la Municipalidad”, afirmó Castro.

Efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un accidente de tránsito.

Según el informe policial, cuando los agentes intentaron identificar a la conductora, el hombre intervino para obstaculizar el procedimiento y empujó y golpeó a uno de los uniformados.

La situación obligó a solicitar refuerzos. En el operativo participaron efectivos de la Sección Motorizada y del Grupo de Intervención Especial (GIE), que colaboraron para reducir al hombre.

El test de alcoholemia arrojó 2,59 gramos

Durante el procedimiento, la Policía realizó un control de alcoholemia a la conductora del Renault 9. El resultado fue de 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración que supera ampliamente el límite permitido.

En San Luis rige la normativa de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir con una alcoholemia superior a cero.

Finalmente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 38ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes. El episodio dejó daños materiales en varios vehículos y un efectivo policial agredido. No se informó oficialmente sobre personas lesionadas como consecuencia de los choques.