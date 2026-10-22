Contuvieron el incendio en las sierras de los Comechingones

El incendio forestal en el filo de las sierras de los Comechingones fue contenido tras un operativo de bomberos y apoyo aéreo. El fuego afectó entre 10 y 15 hectáreas en la zona de Los Molles. Ahora, los equipos avanzan con tareas de enfriamiento y preparan la guardia de cenizas para evitar reactivaciones.

Bomberos Voluntarios de Los Molles contuvieron este martes 20 de octubre el incendio forestal que se había iniciado la tarde del lunes en el filo de las sierras de los Comechingones, en San Luis. El operativo contó con el apoyo de un avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Según las estimaciones del Ministerio de Seguridad, el fuego afectó entre 10 y 15 hectáreas, principalmente de vegetación baja. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál fue la causa que originó el incendio.

En el operativo trabajaron siete efectivos del cuartel de Los Molles. Debido a las dificultades de acceso al sector serrano, los bomberos fueron trasladados hasta la zona de combate con apoyo aéreo. Las descargas del avión hidrante ayudaron a frenar el avance de las llamas.

Una vez contenido el incendio, los equipos comenzaron las tareas de enfriamiento del perímetro para detectar posibles puntos calientes y reducir el riesgo de reactivación.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad informó que próximamente se iniciará la guardia de cenizas, una etapa clave para mantener la vigilancia sobre el terreno y evitar que el fuego vuelva a propagarse.

Desde el cuartel de Los Molles indicaron que el personal descendió de manera segura de la zona de combate y que continuará con el monitoreo del sector. Aunque el incendio fue contenido, las tareas de control seguirán siendo necesarias para prevenir nuevos focos.