Endeiza cruzó a Rodríguez Saá por el reclamo electoral

El vicegobernador Ricardo Endeiza cuestionó al exgobernador Alberto Rodríguez Saá por exigir una convocatoria electoral y sostuvo que la ley ya establece cuándo se elegirán los convencionales constituyentes. Además, explicó cuáles son los plazos previstos para los comicios de 2027 y dejó abierta la posibilidad de que coincidan con las elecciones nacionales.

El vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza, respondió este martes a las críticas del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien desafió a Claudio Poggi a convocar a elecciones durante un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Villa Mercedes. Endeiza defendió el marco legal vigente y aseguró que los comicios para elegir convencionales constituyentes se realizarán junto con las próximas elecciones generales provinciales, previstas para 2027.

El funcionario cuestionó las declaraciones del exmandatario y sostuvo que, por su trayectoria política, debe actuar con responsabilidad institucional. También rechazó que se reclame una convocatoria electoral sin considerar las disposiciones establecidas en la legislación provincial.

Endeiza acusó a Rodríguez Saá de desconocer la ley

“Está muy mal decir esto y no es correcto”, afirmó el vicegobernador al referirse al planteo del dirigente peronista. Según explicó, la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial establece que la elección de convencionales constituyentes debe realizarse junto con los próximos comicios generales.

La norma fue aprobada definitivamente por la Legislatura el 2 de septiembre y habilita la elección de 52 convencionales, que tendrán a su cargo debatir posibles modificaciones de la Carta Magna dentro de los temas autorizados por la ley.

Endeiza cuestionó que Rodríguez Saá haya reclamado una convocatoria sin contemplar ese marco normativo. “Me preocupa que ni siquiera se hayan tomado el trabajo de leer la ley”, sostuvo, y agregó que las declaraciones públicas deben considerar la responsabilidad que implica haber ocupado la Gobernación durante cuatro períodos.

El vicegobernador también criticó el tono del discurso del exmandatario y advirtió sobre los riesgos de convertir una cuestión institucional en una herramienta de confrontación política.

Cuándo podrían realizarse las elecciones provinciales de 2027

Endeiza aclaró que el Gobierno todavía no definió la fecha de las próximas elecciones, en las que se elegirán gobernador y convencionales constituyentes. Sin embargo, indicó que la legislación establece un período para celebrar los comicios, comprendido entre el 10 de junio y el 10 de noviembre de 2027.

Para respaldar su postura, recordó que Rodríguez Saá convocó a las elecciones provinciales de 2023 para el 11 de junio mediante un decreto firmado en enero de ese año.

El funcionario sostuvo que el actual Gobierno todavía dispone de tiempo para determinar el calendario electoral y aseguró que la convocatoria se realizará dentro de los plazos legales.

También recordó que el sistema electoral cambió desde los últimos comicios provinciales: la Ley de Lemas utilizada en 2023 fue reemplazada por la Boleta Única de Papel.

No descartan que las elecciones provinciales coincidan con las nacionales

El vicegobernador confirmó que todavía no está resuelto si San Luis celebrará sus elecciones de 2027 en una fecha distinta de la nacional o si ambos comicios se realizarán de manera concurrente.

Endeiza explicó que la legislación provincial permite la coincidencia electoral, aunque advirtió que la utilización de distintos sistemas de votación obligaría a organizar el proceso con instrumentos separados.

“Seguramente debiera haber dos urnas y dos boletas, porque son distintos los sistemas y la ley nacional prevé que deben separarse, pero no se descarta”, señaló.

Según precisó, para concretar esa alternativa deberán establecerse los acuerdos correspondientes con 150 días de anticipación. Además, recordó que las nuevas reglas electorales fijan plazos para la inscripción de alianzas y candidaturas: 60 días antes de la votación para los frentes electorales y 50 días para los candidatos.

Un llamado a la responsabilidad institucional

En el tramo final de su respuesta, Endeiza cuestionó que la discusión sobre la reforma constitucional se utilice para obtener rédito político y reclamó mayor prudencia a quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad en la provincia.

El vicegobernador consideró que la discusión debe desarrollarse con información precisa y respeto por las normas, especialmente porque el proceso de reforma involucra cambios institucionales de alcance provincial.

La ley aprobada por la Legislatura habilita el debate sobre modificaciones vinculadas con los poderes del Estado, el régimen electoral, la Justicia, los organismos de control, la educación y la gestión del agua, entre otros temas.

Endeiza concluyó que sus declaraciones buscan llevar tranquilidad a la población y aclarar que el calendario electoral todavía no está definido, aunque deberá ajustarse a los plazos establecidos por la legislación vigente.