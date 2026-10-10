Anabela Lucero está en huelga de hambre y reclama atención médica

Anabela Lucero está en huelga de hambre desde el 29 de septiembre y su defensa asegura que perdió más de siete kilos. Sus abogados denuncian demoras en la atención médica y obstáculos para hacerle llegar un hábeas corpus al juez. La detenida ya se realizó una resonancia magnética y espera los resultados.

Anabela Lucero permanece en huelga de hambre desde el 29 de septiembre y su defensa denunció un agravamiento de su estado de salud, además de presuntas dificultades para acceder directamente al juez que interviene en su causa. Según informó su abogado, Adriel Cabello, la detenida perdió más de siete kilos desde que inició la protesta y continúa con dolor e inflamación.

El reclamo apunta a la falta de atención médica y a la realización de estudios indicados por el cirujano que la evaluó. De acuerdo con su entorno, también debieron aumentarle la dosis de analgésicos. Mientras tanto, esperan los resultados de una resonancia magnética que finalmente le realizaron durante la noche del miércoles en el Hospital Ramón Carrillo.

Denuncian obstáculos para presentar un hábeas corpus

La defensa afirmó que el Servicio Penitenciario le impidió a Lucero enviar notas directamente al juez de Garantías, Santiago Ortiz, y dispuso que sus comunicaciones pasen por la Dirección del establecimiento.

Según el entorno de la detenida, desde el 29 de septiembre permanece en la cárcel un hábeas corpus manuscrito dirigido al magistrado, en el que Lucero describe su situación. Cabello advirtió que todavía no se habría formado el incidente judicial correspondiente y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el juez no haya recibido la presentación.

Por ese motivo, el abogado reclamó que el escrito sea remitido de inmediato al juzgado y que se garantice una respuesta médica oportuna. Hasta el momento, las objeciones sobre el circuito de comunicación y la recepción del documento corresponden a lo denunciado por la defensa.

Un traslado al hospital que terminó sin el estudio

Otro de los cuestionamientos se relaciona con un traslado realizado el lunes al Hospital Ramón Carrillo. Según los abogados, Lucero fue llevada al centro de salud para someterse a un estudio que habían gestionado, pero, tras esperar en el lugar, le informaron que no tenía un turno programado y no pudieron atenderla.

El episodio generó nuevas críticas de su entorno, que cuestionó el operativo y reclamó que se concrete la atención indicada por los profesionales.

Después de que lo ocurrido se hiciera público, siempre según la versión de la defensa, Lucero volvió a ser trasladada el miércoles por la noche, alrededor de las 23, para realizarse una resonancia magnética. Ahora, sus abogados aguardan el informe médico para conocer los resultados y los pasos que deberán seguirse.

La defensa exige una respuesta urgente

La situación vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de detención de Lucero y la respuesta que recibe ante sus reclamos sanitarios. Sus representantes sostienen que la falta de estudios y las dificultades para comunicarse con el juez agravan la preocupación por su estado de salud.

Lucero cumple prisión preventiva en el marco de una investigación judicial vinculada con presuntas irregularidades en el Molino Fénix. La medida cautelar no equivale a una condena.

En este contexto, su defensa exige que se concrete la atención médica pendiente, se informe el resultado de la resonancia y se garantice que el hábeas corpus llegue al juez competente. Por ahora, no se difundieron en las fuentes consultadas los resultados del estudio realizado el miércoles por la noche.