Anuncian hospital veterinario en la ciudad de San Luis: abrirá en 2027

San Luis anunció la creación de un hospital veterinario municipal gratuito, con atención 24 horas para perros y gatos. Estará ubicado en el barrio José Hernández y se proyecta su inauguración para 2027.

La Municipalidad de San Luis anunció nuevos detalles del Hospital Veterinario Municipal, un proyecto que será el primero de estas características en la ciudad, con atención gratuita y funcionamiento durante las 24 horas para perros y gatos. La inauguración está prevista para 2027.

El establecimiento fue presentado por el intendente Gastón Hissa y confirmado por la secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera, quien señaló que la iniciativa forma parte de una promesa de gestión que ahora comenzó a avanzar en su etapa de planificación y ejecución.

Según explicó la funcionaria, ya se trabaja en los planos del edificio y en el inicio del proceso administrativo para su construcción. El objetivo es concretar un centro de atención veterinaria integral destinado principalmente a urgencias y emergencias.

El hospital se ubicará en un predio del barrio José Hernández, junto al Centro de Atención Primaria (CAP), una zona elegida por su accesibilidad y su conexión con la avenida Circunvalación.

El proyecto contempla una superficie de 105 metros cuadrados, con tres consultorios veterinarios, quirófano, sala de internación y estacionamiento propio. Allí se atenderán casos que requieran observación posterior a cirugías o tratamientos.

Uno de los puntos centrales será su funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas, con especial foco en animales en situación de calle o en casos de emergencia.

En esos casos, los animales sin dueño serán incorporados al sistema municipal de adopción una vez recuperados, mientras que aquellos con propietario recibirán atención médica y serán restituidos a sus familias.

Desde el municipio confirmaron que todos los servicios serán gratuitos, manteniendo el esquema actual de la Dirección de Zoonosis.

El centro contará con equipamiento para atención veterinaria general e intervenciones quirúrgicas habituales, aunque no incluirá procedimientos de alta complejidad como cirugías intracraneales o trasplantes.

En cuanto al personal, el hospital será atendido por veterinarios, auxiliares y administrativos de la planta municipal, con la posibilidad de incorporar nuevos profesionales según la demanda una vez que el servicio esté en funcionamiento.