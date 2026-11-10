San Luis alcanzó el 62,72% de ocupación durante el fin de semana largo

San Luis alcanzó un 62,72% de ocupación turística durante el último fin de semana largo. El movimiento, impulsado por festivales y competencias deportivas, generó un impacto económico superior a los $1.799 millones. Balde y San Gerónimo registraron ocupación plena.

San Luis registró un 62,72% de ocupación turística durante el último fin de semana largo y un impacto económico estimado en más de $1.799 millones. Según informó el Gobierno provincial, los festivales populares y una nutrida agenda de competencias deportivas y actividades culturales impulsaron la llegada de visitantes a distintos destinos.

Balde y San Gerónimo alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que La Carolina llegó al 90%. También se destacaron Potrero de los Funes, con el 78%, y Villa de Merlo, que registró un 61%.

El movimiento turístico generó un impacto económico de $1.799.213.360, con un gasto promedio de $90.440 diarios por persona. En cuanto a la procedencia de los visitantes, el 45% llegó desde la provincia de Buenos Aires, el 25% desde Córdoba y el 20% desde Mendoza.

Uno de los factores que incidió en el resultado fue la demanda de último momento. Desde el sector turístico advierten que cada vez más viajeros llegan a los destinos sin reservas anticipadas y buscan alojamiento una vez instalados en el lugar, una modalidad que exige capacidad de respuesta por parte de los prestadores.

Los festivales, entre los principales atractivos

La programación de los 50 Festivales tuvo un lugar destacado durante el feriado. Entre las propuestas se realizaron la 21ª Fiesta Provincial del Inmigrante, en Villa Mercedes, y el Festival del Médano Bagual, que contó con las actuaciones de Campedrinos, Paquito Ocaño y Los Playeros.

También se llevó adelante la 20ª Fiesta del Caballo y la Tradición, en Cortaderas, con actividades vinculadas a la música, las costumbres y la identidad cultural de la provincia.

El deporte también movilizó visitantes

Las competencias deportivas sumaron otro atractivo para quienes eligieron San Luis. Potrero de los Funes fue sede de Potrero Corre 42K, mientras que Villa de Merlo recibió la tercera edición de Pasión por la Moto, un torneo internacional de ajedrez y el Trail Everesting Challenge Argentina.

En El Trapiche, el Gran Fondo La Florida convocó a más de 1.500 inscriptos y se convirtió en otra de las actividades destacadas del fin de semana.

La combinación de festivales, propuestas culturales y competencias permitió extender el movimiento turístico a distintas localidades. Además de atraer participantes y espectadores, estos encuentros generan actividad para los alojamientos, la gastronomía, los comercios y los prestadores de servicios.

Los números difundidos por el Gobierno provincial reflejan el impacto de una agenda que busca integrar a municipios, instituciones y al sector privado. Los 50 Festivales y los eventos deportivos se consolidan así como herramientas para promover los destinos sanluiseños y dinamizar las economías locales durante los fines de semana largos.