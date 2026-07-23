San Luis finalizará el Polideportivo de la Villa Deportiva con una inversión millonaria

El gobernador Claudio Poggi adjudicó la finalización del Polideportivo y edificio anexo de la Villa Deportiva de San Luis. La obra tendrá una inversión superior a los $3.100 millones, contará con 5.900 metros cuadrados y llevará el nombre de Juan Ramón «Juanchi» Calderón.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este martes el decreto de adjudicación para finalizar la construcción del Polideportivo y edificio anexo de la Villa Deportiva, una obra ubicada en la intersección de avenida Justo Daract y calle Profesor Berrondo de la capital provincial. El proyecto demandará una inversión de $3.142 millones y tendrá un plazo de ejecución de 320 días.

La obra será realizada por la empresa Rubimik SRL, seleccionada tras un proceso de licitación en el que se evaluaron aspectos técnicos, económicos y los tiempos previstos para la finalización del proyecto.

El nuevo polideportivo contará con una superficie cubierta de 5.900 metros cuadrados y estará preparado para albergar distintas disciplinas deportivas en un mismo espacio.

El área central tendrá dos canchas de futsal y un piso de hormigón pulido con demarcaciones para la práctica de básquet, vóley y handball. Además, contará con vestuarios, sanitarios públicos y adaptados, depósitos, sala de máquinas, oficinas y gradas para espectadores.

Durante el anuncio, Poggi confirmó que el edificio llevará el nombre de Juan Ramón «Juanchi» Calderón, exjugador de la Liga de Fútbol 5 Adaptado, como homenaje a su trayectoria y aporte al deporte provincial.

«Al comienzo de la gestión no teníamos el dinero suficiente para terminarlo. Por eso, tuvimos que ahorrar para poder finalizar una de las obras deportivas más importantes que vamos a estar ejecutando en la provincia», expresó el gobernador.

El mandatario destacó que los trabajos comenzarán de inmediato y remarcó la importancia de completar una infraestructura destinada al desarrollo deportivo de San Luis.

El edificio anexo ampliará las prestaciones de la Villa Deportiva con un hall de acceso, oficinas administrativas, cafetería, dos canchas de squash, vestuarios para árbitros, enfermería, sala de control antidoping, cocina, sala de prensa, espacios técnicos y depósitos.

En la planta superior funcionarán un gimnasio, un salón de usos múltiples y una sala de transmisión para las competencias de squash.

Desde el área de Obras de Arquitectura explicaron que el proyecto conservará la identidad del predio mediante una estructura de hormigón, cerramientos de termopaneles, superficies vidriadas y una doble envolvente metálica con chapa microperforada.

El diseño busca favorecer la iluminación natural, la integración con el resto de las instalaciones y una mayor funcionalidad para las actividades deportivas.

La secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, señaló que el nuevo espacio permitirá brindar mejores condiciones a los atletas durante todo el año y ayudará a reducir la demanda sobre el complejo Ave Fénix.

«Les damos un lugar seguro y resguardado en el invierno a nuestros deportistas, que trabajan en la villa todo el año», afirmó la funcionaria, quien también destacó el impacto del proyecto en el desarrollo deportivo infantojuvenil.

Con la finalización de esta obra, la provincia busca consolidar la Villa Deportiva como uno de los principales centros para la formación y competencia de distintas disciplinas.