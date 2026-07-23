Imputaron a dos hombres por la usurpación del campo El Caburé

Dos hombres fueron imputados por la usurpación del campo El Caburé en San Luis. La Justicia rechazó el pedido de levantar la restitución provisoria del inmueble y confirmó que el predio continuará bajo control del Gobierno provincial mientras avanza la investigación penal.

Dos hombres fueron imputados por el delito de usurpación del campo El Caburé, ubicado en San Luis, luego de una audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía Nº 4. La Justicia rechazó además el pedido de levantar la medida cautelar de restitución provisoria del inmueble y confirmó que el predio continuará bajo control del Gobierno provincial.

Los imputados son Alejandro René Viano y Alejandro Marcelo Ingaramo, quienes fueron acusados como autores del delito de usurpación. Según la Fiscalía, ambos habrían ingresado y permanecido en el establecimiento rural sin contar con documentación que acreditara la ocupación.

La investigación se inició a partir de una constatación ordenada en otro proceso judicial, en cuyo marco se habría producido la ocupación del inmueble ubicado sobre la ruta provincial Nº 27, kilómetro 144.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el sobreseimiento de los acusados y pidió el levantamiento de la medida de restitución, argumentando una resolución del Juzgado Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial que había hecho lugar a una acción posesoria para recuperar la posesión del campo.

El abogado defensor sostuvo que, a partir de ese fallo civil, no existían elementos suficientes para mantener la medida cautelar y solicitó que la posesión del inmueble fuera reintegrada.

La Fiscalía rechazó ese planteo y sostuvo que la causa penal investiga un hecho independiente de la cuestión civil. Según explicó, la ocupación se habría producido mediante acciones de fuerza, violencia y abuso de confianza durante una medida ordenada por la Justicia.

Desde la Fiscalía de Estado, que interviene como querella en representación del Gobierno provincial, también se opusieron al pedido de la defensa. Argumentaron que la resolución del fuero civil todavía no está firme y que los procesos civiles y penales tienen objetivos diferentes.

Tras escuchar a las partes y realizar un cuarto intermedio, el juez Santiago Ortiz resolvió mantener vigente la restitución provisoria del inmueble rural y rechazó el pedido de cese de la medida cautelar presentado por los imputados.

En su resolución, el magistrado consideró que la causa continúa en etapa de investigación penal preparatoria y que la resolución civil invocada por la defensa no puede modificar la situación actual debido a que todavía fue recurrida por la contraparte.

«Ante la falta de firmeza del fallo civil y el riesgo procesal que reviste la alteración del statu quo habitacional, corresponde rechazar el pedido defensivo y ratificar la vigencia cautelar decretada», señaló el juez en su resolución.

Además, Ortiz rechazó el pedido de sobreseimiento de Viano e Ingaramo al considerar que la investigación aún no finalizó y que cerrar la causa en esta instancia podría impedir el esclarecimiento del hecho.

El magistrado ordenó que las partes soliciten la fijación de la audiencia correspondiente para avanzar hacia la etapa intermedia del proceso penal.

La defensa de los imputados presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial.

En la audiencia intervinieron el fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín; el representante de la querella, Flavio Ávila; y el imputado Alejandro René Viano junto a su defensa. La secretaria del juzgado fue Daniela López Martín.