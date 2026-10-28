San Luis destinará $800 millones para reemplazar medicamentos de Remediar

Desde febrero de 2027, el programa Remediar enviará a San Luis solo seis medicamentos cardiovasculares. Para cubrir los fármacos restantes, el Gobierno provincial prevé invertir casi $800 millones por año y ya inició una licitación para abastecer los centros de salud y hospitales durante el primer semestre.

San Luis destinará cerca de $800 millones anuales de su presupuesto para garantizar la provisión de medicamentos esenciales que dejarán de llegar a través del programa nacional Remediar. La ministra de Salud provincial, Teresa Nigra, confirmó que desde febrero de 2027 los botiquines enviados por Nación quedarán limitados a seis medicamentos para enfermedades cardiovasculares y que la Provincia comprará el resto de los fármacos necesarios para la atención primaria.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud de la Nación durante una reunión virtual con representantes de las provincias, realizada el viernes pasado. Según explicó Nigra, el Gobierno puntano comenzó a preparar una alternativa a principios de 2026 para evitar faltantes en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales.

Remediar, creado a comienzos de la década del 2000, llegó a distribuir 128 medicamentos en 86 centros de salud y hospitales de San Luis. Durante 2026, el listado se redujo a 30 productos y, con el nuevo esquema, quedará limitado a seis fármacos cardiovasculares: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

“Ya tenemos en curso una licitación para cubrir las necesidades del primer semestre de 2027”, afirmó la ministra. La compra provincial incluirá medicamentos de uso frecuente, como antibióticos, analgésicos y tratamientos para la hipertensión, además de otros productos esenciales que dejarán de formar parte de los envíos nacionales.

Nigra aseguró que no prevén dificultades para conseguir los medicamentos en el mercado y destacó el papel de Laboratorios Puntanos, cuya producción cubre parte de la demanda. La funcionaria también señaló que la empresa estatal vende productos a otras jurisdicciones y que cuenta con capacidad para ampliar su participación en el abastecimiento.

La distribución continuará mediante el sistema logístico que ya utiliza la Provincia. Según detalló la ministra, el operador contratado tiene su planta en Villa Mercedes y realiza entregas dos veces por semana en los CAPS y diariamente en los hospitales. También se organizan envíos especiales cuando hay urgencias.

La prioridad seguirá puesta en las personas que no tienen obra social ni cobertura médica. Sin embargo, el sistema provincial también contempla situaciones de vulnerabilidad entre pacientes que cuentan con cobertura, especialmente en localidades del interior donde no hay farmacias o existen dificultades para acceder a tratamientos permanentes.

En esos casos, se buscará evitar interrupciones en la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes. Nigra mencionó también a afiliados del PAMI que atraviesan dificultades económicas y necesitan asistencia del sistema público.

La ministra se refirió, además, a los tratamientos oncológicos y de alto costo, que se gestionan mediante un esquema diferente. Explicó que algunos tratamientos superan los $100 millones y que, cuando los envíos nacionales cubren solo una parte, la Provincia financia la continuidad a través del programa de Emergencia Sanitaria. Según precisó, esta cobertura está destinada a pacientes sin obra social que acrediten al menos dos años de residencia en San Luis.

Con el nuevo esquema, la administración provincial asumirá una mayor responsabilidad presupuestaria para sostener la entrega gratuita de medicamentos. El desafío será garantizar el abastecimiento a partir de febrero de 2027 y mantener la continuidad de los tratamientos en los centros de salud y hospitales.