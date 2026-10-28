La Beca Universal Superior cierra su inscripción este sábado

La inscripción para acceder al segundo pago de USD 300 de la Beca Universal Superior estará abierta hasta el sábado 31 de octubre. El beneficio está destinado a estudiantes que terminaron el secundario en San Luis en 2025 y comenzaron una carrera de nivel superior en 2026.

Los estudiantes de San Luis tienen tiempo hasta el sábado 31 de octubre a las 23:59 para inscribirse a la segunda etapa de la Beca Universal Superior (BUS), que prevé un pago de USD 300 en diciembre para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

El beneficio otorga un total de USD 600, dividido en dos cuotas de USD 300. El primer desembolso se realizó en julio y, para acceder al segundo, los interesados deben completar nuevamente la inscripción y presentar la documentación requerida.

El trámite es online y se realiza a través del sitio web de la Dirección de Beneficios Estudiantiles. Los postulantes deben completar el formulario y adjuntar una foto del frente y dorso del DNI, además de un certificado de alumno regular actualizado. La constancia de preinscripción no es válida.

La convocatoria está dirigida a quienes cursaron y finalizaron el secundario en San Luis durante el ciclo lectivo 2025 y comenzaron en 2026 una carrera de nivel superior en una universidad o instituto que integre la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

También pueden acceder quienes reciben la Beca al Mérito, siempre que cumplan las condiciones de la BUS y presenten la documentación correspondiente.

El programa busca acompañar a los jóvenes durante su primer año de estudios superiores, facilitar el ingreso a la educación terciaria y universitaria y contribuir a reducir la deserción.

Para realizar consultas, los estudiantes pueden ingresar a la página de Beneficios Estudiantiles, seleccionar la opción “Hacé tu consulta” y luego “Beca BUS”. También está disponible el teléfono 2664-452000, interno 3059.