El Poder Judicial de San Luis tomó juramento a cinco funcionarios

Cinco funcionarios asumieron nuevos cargos en el Poder Judicial de San Luis durante una ceremonia encabezada por autoridades del Superior Tribunal de Justicia. Las designaciones abarcan dependencias del Ministerio Público Fiscal y de los fueros Penal y de Familia en las circunscripciones Primera y Tercera.

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis tomó juramento este martes a cinco funcionarios que ocuparán distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal y en dependencias del fuero Penal y de Familia. La ceremonia se realizó en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia y fue encabezada por el presidente subrogante del STJ, José Guillermo L’Huillier, junto con los ministros Eduardo Allende y Víctor Endeiza.

Los funcionarios que asumieron son Mathias Yael Guerrero Moyano, Narella Mattera, Emmanuel David Sosa, Yanel Romina Lamela y María Florencia Buscarolo, quienes desempeñarán tareas en las circunscripciones judiciales Primera y Tercera.

Guerrero Moyano fue designado secretario relator provisorio del Superior Tribunal, con afectación como director de la Oficina del Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial.

Mattera asumió como secretaria provisoria de Primera Instancia en el Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción, mientras que Sosa fue designado secretario provisorio de Primera Instancia del Juzgado de Garantía N.º 3 de esa misma jurisdicción.

Por su parte, Lamela ocupará el cargo de secretaria provisoria de Primera Instancia en la Subárea Despacho Violencia, dependiente de la Oficina de Gestión Unificada de los Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Primera Circunscripción.

En tanto, Buscarolo fue designada secretaria de Primera Instancia del Juzgado de Garantía y Contravencional N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial.

Del acto participaron también la secretaria administrativa del STJ, Mónica Viviana Corvalán, quien dio fe de la ceremonia, además de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial provincial.