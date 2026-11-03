San Luis comenzó el registro para trasladar a los manteros

El Municipio de San Luis inició el reempadronamiento de los vendedores ambulantes que serán trasladados al Paseo Colón. El espacio tiene capacidad para entre 40 y 50 puestos, pero todavía no hay una fecha definida para la mudanza definitiva.

La Municipalidad de San Luis puso en marcha el reempadronamiento de los vendedores ambulantes que trabajan en la Plaza Pringles y otros sectores del centro, como parte del plan para trasladarlos al nuevo Paseo Colón. El registro comenzó el lunes 2 de noviembre en el predio ubicado en Colón 516, aunque la instalación definitiva de los puestos todavía no tiene fecha confirmada.

La secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera, informó que el espacio cuenta con entre 40 y 50 lugares disponibles. Durante las primeras horas de la convocatoria se acercaron seis vendedores para completar sus datos.

El trámite está dirigido a quienes desarrollan su actividad comercial en la Plaza Pringles y otros espacios públicos del microcentro. Para inscribirse deben presentar nombre y apellido, DNI, teléfono, domicilio y una descripción de los productos que comercializan.

La asignación de los puestos se realizará diariamente por orden de llegada. Esto significa que los vendedores no tendrán un espacio fijo, sino que deberán concurrir cada jornada para conocer qué lugar les corresponde.

El Paseo Colón tiene aproximadamente 580 metros cuadrados y está ubicado junto al Museo Dora Ochoa de Masramón. El inmueble cuenta con electricidad, sanitarios y un sector cubierto para resguardar a los trabajadores y sus mercaderías de las condiciones climáticas.

Según lo previsto, funcionará de lunes a sábados, de 9 a 21. Durante los primeros días, los vendedores deberán llevar sus propias mesas y retirar el mobiliario y los productos al finalizar cada jornada. El Municipio trabaja en la fabricación de mesas que, de acuerdo con lo anticipado por Olivera, comenzarían a instalarse próximamente.

El traslado se enmarca en el Plan de Ordenamiento Comercial impulsado por el intendente Gastón Hissa. La iniciativa busca despejar las veredas de la Plaza Pringles y otros sectores céntricos para mejorar la circulación peatonal y avanzar con el proyecto de renovación del espacio público.

La propuesta se suma a la experiencia de la Galería Chacabuco, donde actualmente trabajan 35 vendedores. Con el nuevo paseo, el Ejecutivo municipal busca ofrecer otra alternativa para que los trabajadores puedan continuar con sus actividades en un lugar acondicionado.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva para el traslado de todos los vendedores ni un plazo concreto para que dejen la Plaza Pringles. La prioridad durante esta semana es completar el registro y organizar la distribución de los espacios disponibles.