Diez municipios de San Luis sumarán nuevas casas

El gobernador Claudio Poggi firmó acuerdos con diez municipios para construir 132 viviendas del programa Tenemos Futuro. Las obras comenzarían en los próximos días y el Gobierno prevé realizar un nuevo sorteo de beneficiarios hacia fines de noviembre.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó el lunes 2 de noviembre acuerdos con diez municipios para avanzar con la construcción de 132 viviendas del programa Tenemos Futuro. Las obras se distribuirán en distintas localidades del interior provincial y, según anunció el Gobierno, comenzarán en los próximos días.

Los convenios alcanzan a Juan Llerena, Naschel, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Villa de Merlo, Villa del Carmen, Luján, Unión, Anchorena y Fortuna.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, detalló cómo se distribuirán las unidades:

Villa de Merlo: 22 viviendas.

Concarán: 20.

Santa Rosa del Conlara: 20.

Naschel: 16.

Luján: 16.

Unión: 16.

Villa del Carmen: 6.

Anchorena: 6.

Fortuna: 6.

Juan Llerena: 4.

La firma de las actas compromiso contó con la participación de integrantes del gabinete provincial y de los intendentes de las diez localidades incluidas en el acuerdo.

Torres explicó que el inicio de las tareas permitirá avanzar con el proceso de selección de las familias inscriptas. En ese sentido, anticipó que a fines de noviembre se realizará un sorteo que incluirá a estos municipios y a otras localidades con las que se prevé firmar nuevos convenios.

El funcionario aclaró que quienes resulten seleccionados deberán validar sus datos y cumplir con los requisitos establecidos para avanzar hacia la adjudicación de una vivienda. La planificación oficial contempla que, a comienzos de 2027, los preadjudicatarios puedan visitar los predios y conocer la ubicación de las unidades asignadas.

Uno de los municipios alcanzados es Villa del Carmen, donde esta será la tercera etapa de construcción de viviendas. El intendente Matías Raboni destacó que el proyecto permitirá generar empleo local y ampliar las soluciones habitacionales disponibles para los vecinos.

Con estos acuerdos, el programa provincial Tenemos Futuro suma nuevas obras en el interior de San Luis. El Ejecutivo adelantó que continuará firmando compromisos con otros municipios durante los próximos días.