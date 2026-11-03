El Gobierno ajusta los preparativos para recibir a León XIV

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. El Gobierno y la Iglesia coordinan los operativos de seguridad y logística, mientras rigen feriados especiales para facilitar las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

A cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal avanzan con los preparativos para la visita apostólica que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El operativo contempla la coordinación de la seguridad, los traslados, las ceremonias religiosas y los encuentros institucionales. Una delegación de 26 representantes del Vaticano participa de las tareas de organización y supervisión de los espacios previstos para las actividades.

El Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido oficialmente y luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18.30 está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda también incluye la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El canciller Pablo Quirno confirmó que fue invitada, junto con los gobernadores, a la recepción prevista en el Palacio Libertad, en medio de las diferencias políticas que mantiene con el Presidente.

Durante los cuatro días, León XIV encabezará celebraciones y encuentros pastorales en distintas localidades. El lunes 9 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires; el martes 10 presidirá otra celebración en Córdoba y participará de un encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego encabezará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico por Sudamérica.

En materia administrativa, el Gobierno estableció mediante el DNU 1103/2026 un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre. La norma también dispuso feriados específicos para el martes 10 en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es facilitar la organización de las actividades, los desplazamientos y los operativos de seguridad en las zonas alcanzadas por la visita. Además, el Ministerio de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal para coordinar los despliegues especiales en Luján y Claypole.

La llegada del Papa representa su primera visita a la Argentina como pontífice y se produce 39 años después del último viaje de un Papa al país, realizado por Juan Pablo II en 1987.