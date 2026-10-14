San Luis alcanzó el 72% de ocupación durante el fin de semana largo

San Luis registró una ocupación turística promedio del 72% durante el fin de semana largo y un movimiento económico superior a los $2.000 millones. Balde y San Gerónimo alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que Potrero de los Funes llegó al 92%. Buenos Aires fue el principal origen de los visitantes.

San Luis registró una ocupación turística promedio del 72% durante el fin de semana largo, con ingresos estimados en $2.000 millones y un gasto diario promedio de $90.440 por persona. Según informó el Gobierno provincial, el movimiento estuvo impulsado por eventos deportivos, actividades recreativas y la etapa final de la Feria de Ciencias.

Los datos fueron presentados por José Picco, director de Calidad y Desarrollo Turístico de San Luis, quien destacó el desempeño de distintos destinos y señaló que el gasto promedio diario creció un 7% respecto del mismo feriado del año anterior.

Entre las localidades con mejores registros se destacaron Balde y San Gerónimo, que alcanzaron la ocupación plena. También se ubicaron entre los destinos más concurridos Potrero de los Funes, con el 92%; Cortaderas y La Carolina, con el 90%; y La Punta, con el 84%.

El relevamiento también registró una ocupación del 80% en Villa Larca, del 78% en Juana Koslay y del 63% en Merlo.

El turismo deportivo y los eventos impulsaron las visitas

Picco destacó que las competencias deportivas y las actividades culturales contribuyeron a dinamizar el movimiento turístico. Mencionó especialmente un evento deportivo realizado en La Punta, además de las actividades desarrolladas en Potrero de los Funes y El Trapiche.

El funcionario también señaló que la etapa final de la Feria de Ciencias, realizada en la ciudad de San Luis, ayudó a atraer visitantes y a fortalecer la actividad durante el feriado.

Según el relevamiento del Observatorio Turístico, elaborado con información de municipios y cámaras del sector, los representantes turísticos reportaron un movimiento económico importante. Picco sostuvo que los resultados fueron positivos en comparación con otros destinos de la región de Cuyo.

De dónde llegaron los visitantes

Buenos Aires fue la principal provincia de origen de los turistas, con el 45% del total informado. Le siguieron Mendoza, con el 24%; Córdoba, con el 16%; y Santa Fe, con el 10%.

Picco vinculó estos resultados con las acciones de promoción turística que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, los datos del Observatorio permiten orientar futuras campañas hacia los mercados que más visitantes aportan a San Luis.