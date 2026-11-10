El ónix de La Toma llegó a las vestiduras del papa León XIV

Pequeñas piezas de mármol ónix de La Toma fueron incorporadas a las vestiduras que León XIV lució durante su misa en Buenos Aires. La iniciativa nació del artesano puntano Tomás Valentín Gómez y reunió el trabajo de otros referentes locales para llevar un símbolo de San Luis a una celebración internacional.

El mármol ónix de La Toma estuvo presente en la histórica misa que el papa León XIV celebró este lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Pequeñas piezas de esta piedra emblemática de San Luis fueron incorporadas a las vestiduras litúrgicas del Pontífice, en una iniciativa impulsada por el joven artesano Tomás Valentín Gómez, de 27 años.

El proyecto permitió que un símbolo de la identidad minera y artesanal de la localidad llegara a una celebración religiosa de alcance internacional. Para concretarlo participaron también el párroco Miguel Altamirano, el intendente de La Toma, Walter Contreras, y el artesano local Elías Pelozo.

Gómez contó en una entrevista con Radio Municipal FM 87.9 del Rosario que la idea surgió mientras diseñaba los ornamentos para las celebraciones papales. Su intención era incorporar un elemento que representara sus raíces sanluiseñas y la tradición de La Toma, reconocida como la Capital Nacional del Mármol Ónix.

El joven tiene experiencia en la confección de vestiduras religiosas para instituciones de Córdoba y Buenos Aires. También había participado en la elaboración de ornamentos para una visita papal al santuario de Lourdes, en Francia.

Cómo incorporaron el ónix a las prendas del Papa

Uno de los diseños incluyó una casulla con seis cruces, tres en el frente y tres en la parte posterior. Cada una lleva una pequeña piedra de mármol ónix en el centro.

El material también fue utilizado en las ínfulas de la mitra, las dos cintas que cuelgan desde la parte posterior de esa insignia litúrgica. Además, otro diseño contempló una cruz central ornamentada con diez pequeñas piezas de ónix.

Para conseguir las piedras con las dimensiones necesarias, Gómez se comunicó con el padre Miguel Altamirano y luego recibió el acompañamiento del intendente Walter Contreras, quien gestionó el material y coordinó su preparación.

La tarea artesanal quedó en manos de Elías Pelozo. El trabajador local tuvo que cortar, preparar y pulir las pequeñas piezas de acuerdo con las medidas y características requeridas para integrarlas a los ornamentos.

Una tradición local que trascendió las fronteras

El intendente Walter Contreras destacó el trabajo conjunto y valoró que una piedra representativa de La Toma formara parte de la vestimenta utilizada por el Pontífice durante su visita al país.

La localidad del departamento Pringles tiene una larga tradición vinculada con la extracción y elaboración del mármol ónix. Su procesamiento constituye una actividad artesanal que forma parte de la identidad cultural y productiva de numerosas familias tomenses.

La participación de Gómez y Pelozo permitió proyectar ese conocimiento más allá de San Luis. En esta oportunidad, el trabajo de los artesanos locales quedó incorporado a los ornamentos de una celebración que reunió a millones de personas en Buenos Aires.

Para la comunidad de La Toma, la presencia del ónix en las vestiduras de León XIV representa un reconocimiento a su historia minera, a sus trabajadores y a una tradición que se transmite de generación en generación.