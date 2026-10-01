Salud en San Luis: reclaman resolver más de 100 recategorizaciones demoradas

La APTS denunció que más de 100 recategorizaciones de trabajadores de la salud permanecen pendientes desde 2023 y reclamó además por adicionales de especialidades que, según el gremio, dejaron de abonarse. La organización abrió una instancia de negociación con el Ministerio de Salud provincial.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) denunció que hay más de 100 recategorizaciones pendientes desde 2023 y reclamó por el pago de adicionales correspondientes a distintas especialidades.

La secretaria general del gremio, Miriam Porter, sostuvo que la última recategorización se realizó en mayo de 2023 y que desde entonces no se concretaron las correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

«Estamos hablando de que no se está cumpliendo la ley», afirmó Porter. Según explicó, APTS cuenta con expedientes y presentaciones individuales de trabajadores, además de acompañar reclamos colectivos.

«Llevamos tres años de demora. Hay más de 100 recategorizaciones que tenemos con los expedientes, que tenemos con la gestión», sostuvo la dirigente.

De acuerdo con Porter, el proceso estaría frenado por restricciones establecidas mediante una normativa dictada al comienzo de la actual gestión provincial. «Está frenado todo lo que es recategorizaciones», afirmó al ser consultada sobre el alcance de esas disposiciones.

Sin embargo, la situación ingresó en una nueva etapa de negociación. APTS mantuvo reuniones con el área de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y espera un nuevo encuentro la próxima semana para conocer la respuesta oficial a los reclamos.

RECLAMO POR EL PAGO DE ESPECIALIDADES

El gremio también planteó un reclamo por el pago de adicionales correspondientes a especialidades de profesionales de distintas disciplinas de la salud.

«Se han dejado de pagar especialidades de las disciplinas médicas, de las distintas disciplinas», sostuvo Porter. Según la interpretación de APTS, el Ministerio estaría aplicando una normativa de 2005 que no contemplaría las modificaciones posteriores.

El sindicato presentó reclamos ante los ministerios de Salud y Hacienda, además de enviar una carta documento para solicitar que se restablezcan los pagos que dejaron de percibirse.

Porter indicó que el gremio tiene identificados alrededor de 25 profesionales afectados, entre especialistas de microbiología, hematología, bioquímica, odontología y kinesiología, entre otras áreas.

La dirigente también señaló que la normativa sobre especialidades tuvo modificaciones y anexos posteriores. La regulación nacional, de hecho, incorporó nuevas especialidades y marcos de referencia para distintas disciplinas de salud durante los últimos años.

APTS prevé abordar ambos reclamos —las recategorizaciones y el pago de especialidades— en las próximas reuniones con funcionarios provinciales.

La organización sindical espera que esos encuentros permitan establecer un mecanismo para resolver los expedientes pendientes y definir la situación de los adicionales reclamados.