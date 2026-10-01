Confirmaron la prisión preventiva de Cristian Becher por Molino Fénix

El Colegio de Jueces confirmó por dos meses la prisión preventiva de Cristian Hedel Becher Domingo, imputado como partícipe necesario de asociación ilícita y administración fraudulenta en la causa Molino Fénix. También rechazó el arresto domiciliario y otras medidas alternativas solicitadas por la defensa.

El Colegio de Jueces confirmó la prisión preventiva por dos meses de Cristian Hedel Becher Domingo, imputado en la causa Molino Fénix como partícipe necesario de asociación ilícita y administración fraudulenta.

El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y descartó además el arresto domiciliario y otras medidas menos gravosas. De esta manera, ratificó la resolución adoptada previamente por el Juzgado de Garantía N° 4.

Durante la audiencia de revisión, la defensa había pedido modificar la medida de coerción. Sin embargo, los jueces consideraron que continúan vigentes los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

Uno de los principales fundamentos estuvo relacionado con la investigación sobre el presunto circuito del dinero. Según el tribunal, el Ministerio Público Fiscal logró reconstruir “de manera precisa la ruta del dinero” y sostiene que Becher habría sido uno de los principales beneficiarios de la maniobra investigada.

La acusación sostiene que su intervención habría excedido una relación comercial y que habría cumplido un papel dentro de la estructura investigada para dar apariencia de regularidad a determinadas operaciones.

En ese sentido, el tribunal citó el planteo fiscal según el cual Becher habría sido “el último eslabón necesario para dotar de aparente regularidad a los pagos” y asegurar el beneficio económico de los involucrados.

La hipótesis se apoya, según la Fiscalía, en documentación respaldatoria, registros bancarios y testimonios de empresarios y proveedores incorporados al expediente.

Rechazaron la prisión domiciliaria

Los jueces también rechazaron las alternativas propuestas por la defensa al considerar que no serían suficientes para neutralizar los riesgos procesales.

La resolución señala que esas medidas resultarían “manifiestamente inidóneas” frente a la posibilidad de eventuales interferencias en comunicaciones, ocultamiento patrimonial o acceso remoto a información digital y societaria.

La decisión se suma a otras medidas de coerción adoptadas en las últimas semanas dentro de la investigación por presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix.

En ese marco, también fueron confirmadas las prisiones preventivas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. En el caso del diputado Joaquín Beltrán, la Fiscalía solicitó su desafuero para avanzar con una eventual medida de coerción, pero la Cámara de Diputados no alcanzó los 29 votos necesarios.

Un régimen especial de visitas

Además, el Colegio de Jueces resolvió una situación planteada por la defensa de Becher y ordenó al Servicio Penitenciario Provincial establecer un régimen de contacto y visitas adaptado a las necesidades de su hijo.

La investigación continúa mientras la Justicia analiza la evidencia incorporada al expediente y las responsabilidades que atribuye la Fiscalía a cada uno de los imputados.