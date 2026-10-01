Poggi entregó 130 certificaciones y anunció nuevas medidas productivas

El gobernador Claudio Poggi reglamentó el Régimen de Consorcios Camineros, que abarcará 4.461 kilómetros de caminos no pavimentados distribuidos en 17 circuitos. Además, entregó 130 certificaciones a empresarios y emprendedores y anticipó la reglamentación del RIPEE.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles una jornada de actividades vinculadas con el sector productivo de San Luis, en la que reglamentó el Régimen de Consorcios Camineros y entregó 130 certificaciones a empresarios y emprendedores.

El nuevo esquema permitirá organizar el mantenimiento de 4.461 kilómetros de caminos no pavimentados, distribuidos en 17 circuitos de aproximadamente 250 kilómetros cada uno, definidos de acuerdo con las características de cada zona.

Los consorcios funcionarán como asociaciones sin fines de lucro y podrán estar integrados por productores, propietarios y vecinos vinculados con cada circuito.

La Provincia aportará el equipamiento básico y pagará por kilómetro mantenido. El financiamiento surgirá de un fondo integrado por lo recaudado mediante el Documento Provincial (DO.PRO) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural.

El director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, aclaró que el sistema no implicará una sobretasa vial ni nuevos costos para los productores.

“Es un paso muy importante para que los caminos no pavimentados de la provincia estén transitables a lo largo de todo el año”, afirmó Poggi. El Gobernador explicó que el objetivo es descentralizar parte del mantenimiento porque, según señaló, “a veces el Estado llega tarde con Vialidad”.

130 certificaciones para el sector productivo

Durante la jornada, el Gobierno entregó 130 certificaciones vinculadas con financiamiento, empleo, formación, producción, minería, ambiente, acceso al agua, habilitaciones sanitarias y turismo.

Entre las herramientas presentadas estuvieron las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La coordinadora de la Unidad de Enlace Provincial, María Eugenia Vergés, informó que cinco empresas recibieron certificados de crédito y señaló que ya son más de 100 las firmas financiadas, por un monto superior a $5.000 millones.

También se presentó el subsidio para empresas que incorporen beneficiarios del Plan de Inclusión Social. El convenio tiene una duración de 24 meses y la compensación actual equivale a los $575.000 que percibe cada beneficiario, con actualización si ese ingreso aumenta.

Además, nueve empresas firmaron convenios dentro del programa de Desarrollo de Proveedores. San Luis Agua entregó resoluciones de reempadronamiento de acueductos y distintas áreas otorgaron certificados y habilitaciones.

Poggi: “Hacérsela fácil a la actividad privada”

Durante su discurso, Poggi sostuvo que el Gobierno busca simplificar trámites y gestiones para el sector privado sin dejar de lado los controles.

“Nos hemos alineado todos con un objetivo común que es hacérsela fácil a la actividad privada”, afirmó.

El mandatario recordó que la Provincia conformó siete mesas sectoriales vinculadas con industria, comercio exterior, logística y energías renovables; agro y agroindustria; actividad apícola; minería; producción frutihortícola; turismo y empresas de base tecnológica.

Según explicó, de esos espacios surgieron distintas medidas que luego fueron incorporadas a las políticas provinciales.

RIPEE, agua y energía

Poggi también anticipó que en los próximos días se completará la reglamentación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que contempla beneficios tributarios provinciales de hasta 15 años para determinadas inversiones.

El régimen ya fue promulgado por la Provincia y su reglamentación permitirá avanzar con su implementación.

Además, el Gobernador destacó los Planes Maestros de Agua y Energía 2026-2036, elaborados junto con el CFI y actualmente en tratamiento legislativo.

La planificación apunta a definir las obras y políticas necesarias para los próximos diez años, con el objetivo de que la disponibilidad de agua y energía acompañe el crecimiento de las actividades productivas y de servicios.

“Estamos pensando en el presente, pero nos estamos anticipando al futuro”, sostuvo Poggi.

Por último, se refirió al Presupuesto provincial 2027, recientemente aprobado por la Legislatura, y afirmó que las cuentas públicas proyectadas están equilibradas y que contemplan recursos para infraestructura sin aumentar tributos ni tomar deuda que comprometa el futuro de la provincia.