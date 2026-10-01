17 colectivos 0 km: la renovación de Transpuntano durante 2026

El intendente Gastón Hissa presentó seis nuevos colectivos 0 km que se incorporarán a Transpuntano y anunció que otros seis llegarán en unos 15 días. Durante el acto también presentó una nueva barredora y anticipó la inauguración del Centro de Monitoreo Ambiental.

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, presentó este miércoles seis nuevos colectivos 0 km que se incorporarán a Transpuntano para reforzar las frecuencias en distintos recorridos de la ciudad.

Dos de las unidades serán destinadas a la línea D, mientras que las líneas A, OK, E y F recibirán un colectivo cada una.

Hissa anunció además que dentro de unos 15 días llegarán otros seis colectivos, también adquiridos mediante una licitación realizada en junio. Con esas unidades, Transpuntano habrá incorporado 17 vehículos 0 km durante 2026, incluidos los cinco presentados en febrero.

La compra de los 12 nuevos colectivos se realizó mediante un crédito con el banco agente financiero de la Municipalidad. La entidad abonó el monto a la empresa proveedora y el Municipio afrontará las cuotas.

“Antes de diciembre de 2027 estarán todas las unidades pagas. No se deja una deuda para el que llega”, afirmó Hissa.

El intendente señaló que el refuerzo permitirá mejorar las frecuencias de los recorridos que atraviesan la ciudad de norte a sur. Precisó además que el Municipio destina alrededor de $750 millones mensuales al funcionamiento de Transpuntano.

“Transpuntano siempre mantuvo bien arriba la bandera de la rentabilidad social, porque no es una empresa que genere rentabilidad económica”, sostuvo.

Transporte y beneficios sociales

Hissa vinculó la renovación de la flota con otras medidas destinadas al transporte urbano, entre ellas la construcción de 150 refugios para pasajeros y obras sobre calles utilizadas por los colectivos.

También destacó el Boleto Gratuito para Jubilados, que alcanza a unos 12.000 adultos mayores y representa, según informó, una inversión municipal anual de aproximadamente $2.000 millones.

Durante el acto, el gobernador Claudio Poggi recordó que el Gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte público del interior y destacó el trabajo conjunto con el Municipio para sostener el Boleto Estudiantil Gratuito, que alcanza a más de 18.000 alumnos.

“La verdadera inclusión social hoy es la educación”, sostuvo Poggi.

Una nueva barredora para la ciudad

Durante la jornada también se presentó una barredora-aspiradora 0 km, que se incorporará al Plan Integrador de Barrido Urbano.

El vehículo recorrerá bulevares, calles y avenidas principales acompañado por una cuadrilla de 20 trabajadores, que realizará tareas de barrido manual en los sectores donde la máquina no pueda ingresar.

Según explicó Hissa, la unidad cuenta con un sistema de riego por dispersión para reducir el polvo y puede cubrir una superficie de limpieza de hasta 2,5 metros de extensión.

La primera prueba está prevista para este jueves en el bulevar del barrio Serranías Puntanas.

Centro de Monitoreo Ambiental

Hissa anunció además que en menos de un mes será inaugurado el Centro de Monitoreo Ambiental, que contará con 20 cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

El sistema estará orientado a detectar infracciones vinculadas con la disposición ilegal de residuos y la formación de microbasurales.

Las cámaras tendrán tecnología que permitirá identificar las patentes de los vehículos involucrados en esas infracciones, según explicó el intendente.

El Municipio prevé utilizar la información obtenida para detectar los puntos donde se arrojan residuos y avanzar con acciones de control ambiental.