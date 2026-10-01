Scaloni habló de la Selección sin Messi y marcó el camino

Después de la goleada 4-0 ante Bolivia, Lionel Scaloni habló sobre el nuevo ciclo de la Selección argentina sin Lionel Messi. El entrenador aseguró que el equipo mantendrá su identidad, valoró a los jóvenes que debutaron y explicó las decisiones tácticas que tomó en Córdoba.

Después de la goleada 4-0 ante Bolivia, Lionel Scaloni aseguró que la Selección argentina mantendrá su identidad en el nuevo ciclo sin Lionel Messi y afirmó que la idea de juego continuará independientemente de los nombres que integren el equipo.

«Messi es irremplazable«, reconoció el entrenador, aunque remarcó que Argentina buscará mantener el mismo estilo: tener la pelota, asociarse y llegar colectivamente al arco rival.

«El equipo tiene una identidad y juegue quien juegue la vamos a respetar», sostuvo Scaloni. Para el DT, el principal desafío será que los nuevos convocados entiendan esa forma de jugar y puedan sostenerla en el tiempo.

El entrenador también destacó la actitud del plantel en la goleada ante Bolivia. «Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar», señaló.

EL MOMENTO DE LOS JÓVENES

Scaloni valoró especialmente los debutantes y las nuevas generaciones que tuvieron minutos en Córdoba. Consideró que este es un momento adecuado para que los jóvenes se incorporen al seleccionado y puedan desarrollar su potencial.

«Para cualquier entrenador hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía más», explicó.

Entre los nombres que mencionó apareció Nicolás Paz, una de las figuras del triunfo ante Bolivia. Consultado por su posible papel en la nueva etapa, Scaloni evitó comparaciones directas con Messi.

«Nico Paz es importante como lo es Mastantuono, Prestianni, los chicos que vienen empujando de atrás», sostuvo. Y agregó que el mediocampista «nos da otra cosa» por sus características.

También habló de Leonel Flores, uno de los jóvenes que sumó minutos ante Bolivia. El entrenador remarcó que espera que pueda mantener en la Selección las mismas características que muestra en su club.

«Hay que cuidarlo, tiene una edad para cuidarlo, estarle cerca, contenerlo», afirmó Scaloni sobre el juvenil.

EL DOBLE 9 Y EL NUEVO EQUILIBRIO

Otro de los temas fue la decisión de utilizar desde el comienzo a Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos en ataque.

«Jugando con Julián y Lautaro nos da un montón de cosas. Ellos saben moverse, Julián más por la banda», explicó el técnico.

Scaloni recordó que durante la etapa con Messi no era habitual utilizar simultáneamente a los tres delanteros porque, según su criterio, podía afectar el equilibrio del equipo.

«Hay un equilibrio que no se puede romper. Podés hacerlo en partidos específicos, pero no es nuestra idea», explicó.

LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS

Scaloni también se refirió a la posibilidad de que la Selección vuelva a disputar partidos en distintas provincias del país y no solamente en Buenos Aires.

«Vamos a intentar jugar en el Interior. Merece todo el mundo ver a la Selección», afirmó.

Sobre la Finalissima ante España, el entrenador señaló que todavía no conoce cuándo podría disputarse.

Mientras tanto, Argentina continuará esta fecha FIFA con dos amistosos en el Monumental: ante Burkina Faso y Benín. Este último encuentro, previsto para el 6 de octubre, será el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.