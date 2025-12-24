Salida en Educación: renunció Alberto Lazo tras fuertes cuestionamientos a su gestión

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, le pidió la renuncia a Alberto Lazo, quien estaba al frente de la Dirección de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas. La salida se produjo en medio de fuertes cuestionamientos por conflictos institucionales y falta de gestión. Aunque no hubo comunicación oficial, desde el Gobierno confirmaron que Lazo ya no forma parte de la administración.

Por Alejo Pombo

Alberto Lazo dejó de formar parte del Gobierno provincial tras haber sido apartado de su cargo como director de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas. La decisión fue tomada por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, quien le solicitó la renuncia de manera “urgente”, según confirmaron fuentes oficiales.

Pese a que desde la Secretaría de Comunicación no se emitió ningún comunicado al respecto, la salida de Lazo ya fue notificada a las instituciones educativas alcanzadas por su área, lo que confirmó su desvinculación definitiva de la gestión.

La presencia de Lazo dentro del Ministerio de Educación resultaba ambivalente incluso entre integrantes del propio sector. Mientras algunos reconocían su formación académica y preparación técnica para el cargo, otros cuestionaban su estilo de conducción, al que describían como marcado por un fanatismo excesivo, actitudes pedantes y un trato conflictivo que derivó en reiterados roces y denuncias informales por persecuciones administrativas.

Uno de los episodios que más peso habría tenido en la decisión fue la situación de la Escuela Pública Autogestionada N° 10 “Maestro Escultor Vicente Lucero”, de la ciudad de Villa Mercedes. La institución debió ser intervenida luego de la renuncia del plantel completo de la comisión directiva, en un contexto de fuerte conflictividad interna que, según distintas fuentes, no logró ser encauzada por Lazo. Incluso, aseguran que había prometido visitar personalmente la escuela, algo que finalmente nunca ocurrió.

A estos cuestionamientos se sumaron reclamos por una supuesta falta de gestión y presencia territorial en otras instituciones del sistema autogestionado. En paralelo, también generó malestar el hecho de que Lazo continuara desempeñando tareas docentes en aulas durante la mañana, en horarios que coincidían con su función como funcionario, lo que fue interpretado como una dedicación parcial a la cartera ministerial.

“El alboroto fue tal que el ministro le pidió la renuncia. Ya mandaron la comunicación respectiva a las escuelas”, señaló una fuente con acceso a los pasillos de Terrazas del Portezuelo, donde el tema generó fuerte repercusión interna.

Por el momento, el Ministerio de Educación no informó quién quedará a cargo del área ni si se avanzará en una reestructuración del esquema de supervisión de las escuelas privadas y autogestionadas.