El Eva Fútbol Club inauguró vestuarios y el cierre de su cancha

El Eva Fútbol Club de San Luis inauguró vestuarios, sanitarios y el cierre perimetral de su cancha, con una inversión de $60 millones del programa Creciendo con tu Club. La institución recibe a unos 150 chicos y buscará acceder a una nueva etapa de financiamiento para construir un salón de usos múltiples y completar el cerramiento del predio.

El Eva Fútbol Club Asociación Civil inauguró este lunes 19 de octubre nuevas obras de infraestructura en su predio del barrio Viviendas Productivas de la ciudad de San Luis. Los trabajos incluyeron vestuarios y sanitarios, el reacondicionamiento del terreno y el cierre perimetral de la cancha, con una inversión de $60 millones a través del programa provincial Creciendo con tu Club.

El espacio, ubicado sobre la calle Jorge Horacio “Cholo” Torres, recibe a unos 150 niños de las categorías 2011 a 2018. Las mejoras buscan brindar mejores condiciones para los entrenamientos, los encuentros deportivos y las actividades de formación.

Qué obras se realizaron en el club

La intervención contempló la construcción de un módulo de vestuarios y sanitarios de 70 metros cuadrados, con estructura de hormigón armado, mampostería y cubierta metálica. También se instalaron 600 metros lineales de cerco olímpico para cerrar el campo de juego.

El predio cuenta, además, con accesos diferenciados para peatones y vehículos, preparados para facilitar el ingreso de ambulancias y otros servicios de emergencia.

La cancha reglamentaria puede dividirse transversalmente para organizar las actividades de las categorías formativas. Esta alternativa permite adaptar el espacio a las necesidades de los chicos durante los entrenamientos.

El apoyo del programa Creciendo con tu Club

El gobernador Claudio Poggi encabezó la inauguración y destacó que el programa apunta a fortalecer el deporte de equipo entre niños y adolescentes. La iniciativa contempla aportes para la coordinación física y deportiva, además de financiamiento para obras de infraestructura.

Según detalló el mandatario, el club recibió $60 millones para las mejoras edilicias y un aporte mensual de $1 millón durante 12 meses para afrontar gastos de coordinación física y técnica.

Poggi también anunció que, por el crecimiento de la institución, podrá aspirar a una nueva etapa de financiamiento, con un aporte mensual de $1,5 millones para preparadores físicos y hasta $100 millones destinados a infraestructura.

El gobernador remarcó la importancia de sostener las políticas deportivas en el tiempo y valoró el trabajo de los dirigentes para cumplir con los requisitos administrativos necesarios para acceder a los beneficios.

El club busca avanzar con nuevas obras

Lucas Morales, presidente del Eva Fútbol Club, destacó que el acompañamiento provincial permitió concretar mejoras que, según explicó, hubieran sido difíciles de afrontar únicamente con las cuotas sociales de la institución.

El dirigente señaló que el club buscará participar de una próxima etapa del programa para construir un salón de usos múltiples y completar el cierre de todo el predio.

Con las nuevas instalaciones, la entidad apunta a ampliar sus posibilidades de trabajo con las divisiones inferiores y mejorar las condiciones para recibir a deportistas, familias y equipos que participan de la liga local.