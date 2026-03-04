River tiene nuevo DT: Coudet asume y firma hasta 2027

River confirmó a Eduardo Coudet como nuevo DT tras la salida de Marcelo Gallardo. El contrato sería hasta 2027 y la presentación oficial está prevista para este miércoles. La dirigencia aguarda la definición de AFA por el paro, que podría darle más tiempo de trabajo al nuevo cuerpo técnico.

Por Alejo Pombo

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del club tras la salida de Marcelo Gallardo. Además, adelantó que la presentación oficial del “Chacho” se realizará “el miércoles al mediodía, si todo sale bien”.

Coudet se despidió este lunes por la mañana del plantel del Deportivo Alavés, luego de que las dirigencias acordaran una indemnización para destrabar su salida. Según trascendió, el contrato que lo unirá al conjunto de Núñez será hasta diciembre de 2027.

Si bien en un primer momento se habían negado contactos entre la Comisión Directiva y el entrenador, las conversaciones se confirmaron tras la derrota frente a Levante UD. Finalmente, luego del empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, Di Carlo oficializó el arribo del sucesor de Gallardo en diálogo con ESPN.

En paralelo, el club permanece atento a la definición de la Asociación del Fútbol Argentino sobre el paro previsto para la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que podría otorgarle más tiempo de trabajo al nuevo cuerpo técnico antes del cruce ante Huracán, programado para el jueves 12 de marzo.

En cuanto al armado del equipo de trabajo, la principal novedad sería la incorporación de Damián Musto como ayudante de campo en reemplazo de Patricio Graff. Además, no se descarta la llegada de “Lucho” González como segundo asistente, ambos con pasado en River durante las temporadas 2003 y 2004, cuando el club obtuvo el Torneo Clausura en esos años.